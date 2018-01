Glawischnig-Hassposting wird Fall für EuGH

Die Klage der Grünen gegen Facebook wird nun auch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg beschäftigen. Der Oberste Gerichtshof wies im Zusammenhang mit einer Musterklage der ehemaligen Grünen-Chefin Eva Glawischnig gegen Hasspostings in dem sozialen Netzwerk eine Reihe ungeklärter Fragen an die dortigen Richter weiter.