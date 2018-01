Old-School-Scharmützel in neuem Weltkriegs-Shooter

Am 1. Februar startet am PC der Multiplayer-Shooter "Battalion 1944" in die Early-Access-Phase auf Steam. Die Entwickler von Bulkhead Interactive wollen das Game nach eigenen Angaben möglichst puristisch gestalten und sich an den alten Tugenden des Shooter-Genres orientieren: Realistischer Infanteriekampf zwischen Fünferteams, der mit einer gehörigen Portion Realismus versehen werden soll. Ein finales Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Angesichts dessen, dass das Game noch in der Betaphase ist, dürfte es aber noch eine Weile dauern.