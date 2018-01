Flüchtlinge bewerten ihre Lager auf Google Maps

"10/10 Punkten"

Mal sind die Kommentare bitter, mal zynisch: "Ich habe keine guten Erinnerungen an diesen Platz. Dort sind viele Menschen aus der ganzen Welt untergebracht. Sie haben kein Geld für uns, also ziehen wir weiter nach Deutschland. Wir sehen uns dort", lautet eine der letzten Bewertungen des Lagers in Moria in Griechenland. "10/10 Punkten, bleibt in diesem wunderschönen Hotel", schreibt ein anderer Nutzer.