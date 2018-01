Warum begeistert dieses Handyspiel 200 Mio. Gamer?

Letztendlich wird die starke Gewinnorientierung in „Arena of Valor“ hierzulande wohl auch über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Denn während Gratis-Spiele mit Mikrotransaktionen in Asien akzeptiert sind, sind Spieler in Europa und Nordamerika solchen Geschäftsmodellen gegenüber skeptisch eingestellt. Viele befürchten, dass in solchen Games nicht Können, sondern die Dicke der Brieftasche über Sieg oder Niederlage entscheidet. Den Beweis, dass dies nicht so ist, muss „Arena of Valor“ erst noch erbringen. Gelingt es, könnte die Spielerzahl noch deutlich steigen.