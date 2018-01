Pongauer fiel Internetbetrug zum Opfer

Der oder die Täter köderten den Mann mit einer Frau, mit der sich ab Mai des Vorjahres eine E-Mail-Bekanntschaft entwickelte. Laut Polizei gab die Unbekannte vor, Gefallen an dem 46-Jährigen gefunden zu haben und ihn kennenlernen zu wollen. Der Pongauer überwies daraufhin an einen unbekannten Kontaktmann in Texas 1000 Euro, um seiner Bekanntschaft die Reise nach Österreich zu ermöglichen. Diese dachte jedoch nicht daran, sondern kam mit einer neuen Geschichte daher.