Dell veredelt XPS-13-Notebook mit Glasfaserchassis

Neuerungen gibt es bei den Sicherheitsfeatures: So erlaubt die nun mittig unter dem Display platzierte Webcam einen Login per Gesichtserkennung, überdies gibt es einen in den Einschalt-Knopf eingelassenen Fingerscanner. In den USA nimmt Dell ab sofort Vorbestellungen für das neue XPS 13 entgegen, günstigstenfalls geht der Computer für 1000 US-Dollar über die Ladentheke. Wann der Laptop, der laut Hersteller 20 Stunden mit einer Akkuladung durchhält, nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.