Gratis-Spiel lässt Sie Jar Jar Binks zerschnetzeln

Der hawaiianische Programmierer Andrew C. Wang hat im Rahmen eines Programmier-Jams innerhalb einer Woche ein witziges "Star Wars"-Minispiel erstellt: "Attack of the Jar Jar Clones". In dem nicht ganz ernst gemeinten Gratis-Game, das Sie auf gamejolt.com herunterladen können, löffelt der Spieler als Porg-Jedi die Folgen einer gescheiterten Klon-Operation aus: Statt Boba Fett hat die Republik hier versehentlich Jar Jar Binks als Vorlage für ihre Klonarmee genutzt und die Galaxis so einer Invasion bösartiger Laser-Langohren ausgesetzt. Ein netter Pausenfüller!