Multiplayer-Hit „PUBG“ hat ein Cheater-Problem

Das Spielprinzip von „PUBG“ begeistert Millionen: In dem Multiplayer-Shooter springen Dutzende Spieler aus dem Flugzeug auf eine weitläufige Karte und kämpfen dort – jeder gegen jeden – ums Überleben. Das Ziel der Partien erinnert an den Actionstreifen „Hunger Games“: Wer am Ende noch steht, gewinnt. Allerdings verschaffen sich immer mehr Spieler unfaire Vorteile, indem sie cheaten.