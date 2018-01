Das „Star Wars“-Game, das nie gemacht wurde

Unter Freunden von Weltraum-Dogfights genießen die Mitte der Neunziger erschienenen „Star Wars“-Ballereien „X-Wing“, „TIE Fighter“ und „X-Wing vs. TIE Fighter“ einen guten Ruf, viele hoffen auf einen Neustart der Serie. Doch bei Electronic Arts (EA), wo die Videospielrechte an „Star Wars“ heute liegen, hatte man andere Pläne - und hat eine eigens angefertigte Demo zu so einem Spiel abgewiesen.