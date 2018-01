Bizarre Hals-Halterung für die Nintendo Switch

Eine bizarre Umhänge-Halterung macht es möglich, die Switch augenschonend deutlich näher am Kopf zu positionieren, den wackeligen integrierten Ständer zu umgehen – und, das legen Fotos der Halterung nahe, bei Bedarf unten sogar noch ein Ladekabel anzuhängen. Entdeckt wurde die schräge Halterung – wo sonst – in Japan, wo sich die Switch besonders großer Beliebtheit erfreut. Ein Spieleprogrammierer sah die Halterung in einem Elektro-Shop und postete sie auf Twitter: