Frau rettet verschüttete Männer nach Lawinenabgang

Drei Variantenfahrer aus Slowenien sind am Freitag abseits der Pisten am Mölltaler Gletscher in Kärnten in eine Lawine geraten. Ein 52-Jähriger wurde komplett verschüttet, sein 20-jähriger Sohn teilweise. Die 40 Jahre alte Cousine des 52-Jährigen schlug Alarm und befreite ihre Angehörigen aus den Schneemassen. Die beiden Männer blieben unverletzt.