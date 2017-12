Faßmann: „Lernen ist nicht immer nur Spaß“

Der neue Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der bisher vor allem als Migrationsexperte aufgefallen ist, geht es vorsichtig an. So will er erst Gespräche mit der Gewerkschaft führen, bevor er sich zur leistungsbezogenen Entlohnung für die Lehrer äußert. Die Pädagogenvertreter haben bereits ihre Vorbehalte angemeldet.