Heinz Faßmann wird größter Minister aller Zeiten

Der 62-Jährige ist Kurz' Paradeexperte, insbesondere was Migrationsfragen betrifft. Er soll einer jener Menschen sein, auf die der ÖVP-Chef in dieser Sache hört. Dabei dürfte der Professor offenbar selbst Lust bekommen haben, politisch tätig zu werden.

Als Vorsitzender des Integrationsbeirats vermied er es anfangs, allzu politische Aussagen zu tätigen, und stellte lieber Fakten in den Vordergrund. Die Interpretation überließ er meist lieber der Politik - freilich mit Ausreißern. So trat Faßmann dafür ein, Eltern, die Kinder am Schulbesuch hindern, mit Sanktionen zu versehen. Auch warb er dafür, Lehrerinnen das Kopftuch zu verbieten.