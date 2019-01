Kurzzeitfasten: Jetzt müssen die Kilos weg!

Was darf man an den Fastentagen essen? Wasser (mindestens 2 bis 2,5 Liter), ungesüßte Getränke, Tee und ggf. etwas Gemüsebrühe, die mit etwas Salz und vielen Mineralstoffen den Wasserhaushalt des Körpers stabilisiert, sind erlaubt, um den Kreislauf ggf. wieder in Schwung zu bringen. Auf feste Nahrung sollte verzichtet werden. Kaffee ist verboten, es sei denn ohne Milch und Zucker. Tipp: Wer an Fastentage keine Brühe mag und den ganzen Tag nur salzfreie Flüssigkeiten trinkt, kann Tee, Kaffee oder Aromadrinks mit einigen Körnchen Salz anreichern. So gibt's keine Probleme mit dem Kreislauf.