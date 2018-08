Wie Sie Ihr Baby im Sommer richtig anziehen

Zwiebelsystem

Im Sommer sollten Sie Ihr Baby nach dem Zwiebelsystem, also in mehreren Schichten, anziehen. Als körpernächste Schicht ist ein ärmelloser Body gut geeignet. Darüber kann ein dünnes Shirt und eine dünne Hose gezogen werden sowie dünne Söckchen als Schutz für die Babyfüßchen. Ist es in der Früh noch kühler, kann man auch eine dünne Baumwolljacke anlegen. Wird es untertags heiß, kann Ihr Baby auch ohne Söckchen und nur im Body unterwegs sein. Gerade im Sommer sollte die Kleidung weit genug sein, damit die Luft gut zirkulieren kann. Eine Nummer größer darf es ohne Probleme sein.