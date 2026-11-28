Die erste Kerze gehört Ihnen ganz allein! Gerade wir Frauen sind Meisterinnen darin, Licht für alle anderen zu machen. Wir sorgen mit Herz und Geduld für Stimmung, Duft, Geborgenheit. Aber wer zündet eigentlich unser Licht an? In dieser ersten Adventwoche schenken Sie sich jeden Tag zehn Minuten „Kerzenzeit“. Kein Handy, keine Wäsche. Nur Sie, eine Kerze und eine Tasse Tee. Atmen Sie ganz bewusst und hören Sie in sich. „Was brauche ich gerade wirklich?“ Sie können die Antwort auch auf einen kleinen Zettel schreiben und die Kerze darauf stellen. Und oft reicht eine Kleinigkeit, ein Spaziergang oder ein liebevolles Nein.