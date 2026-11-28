Wie ich heuer die Zeit vor Weihnachten ganz bewusst gestalte. Ich nehme Sie in vier Folgen mit! „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kaum ist der erste Advent da, rennen wir los: Geschenke, Kekse, Weihnachtsfeiern, Krippenspiele und Schulaufführungen. Dabei heißt Advent eigentlich „Ankunft“. Und ich frage mich jedes Jahr, wann komme ich an? In den nächsten vier Wochen möchte ich mit Ihnen zusammen durch den Advent gehen. Kerze für Kerze, jede davon steht für etwas, das in dieser Zeit leuchten darf.
Die erste Kerze gehört Ihnen ganz allein! Gerade wir Frauen sind Meisterinnen darin, Licht für alle anderen zu machen. Wir sorgen mit Herz und Geduld für Stimmung, Duft, Geborgenheit. Aber wer zündet eigentlich unser Licht an? In dieser ersten Adventwoche schenken Sie sich jeden Tag zehn Minuten „Kerzenzeit“. Kein Handy, keine Wäsche. Nur Sie, eine Kerze und eine Tasse Tee. Atmen Sie ganz bewusst und hören Sie in sich. „Was brauche ich gerade wirklich?“ Sie können die Antwort auch auf einen kleinen Zettel schreiben und die Kerze darauf stellen. Und oft reicht eine Kleinigkeit, ein Spaziergang oder ein liebevolles Nein.
Und weil Gedanken beim Werken Ruhe finden, verrate ich noch mein Lieblings DIY für die erste Woche: eine stimmungsvolle Adventschale mit allem, was Wald und Garten gerade zu bieten haben: Moose, Tannenzweige, Zapfen, Nüsse oder getrocknete Orangen. Ein alter Teller oder ein Holzbrett sind eine schöne Basis. Kein Plastik, kein Draht, einfach nur duftende Naturschätze. Ich freue mich auf nächste Woche, dann holen wir die Familie mit an den Tisch!
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