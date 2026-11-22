„Der Mann prallte mit der rechten Körperhälfte auf die Motorhaube und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw“, schildert die Exekutive den Unfallhergang. Der 47-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde nach erfolgter Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.