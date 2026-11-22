Mit Teresa Tanler hat die US-Kultmarke eine bestens vernetzte Partnerin in Tirol. Die Unternehmerin, Geschäftsführerin und Mitgründerin der Innsbrucker Treeline Agency sowie Geschäftsführerin von ANDWELL, arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit den Amerikanern zusammen. Ob bei der Freeride World Tour, auf internationalen Fachmessen oder bei Outdoor-Veranstaltungen: „Mit ihrem Team bringt Tanler die Marke näher zu jenen Menschen, für die das Draußensein ein Lebensgefühl ist“, so PR-Betreuer Stefan Becker zur „Bergkrone“.