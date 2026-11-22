Von der texanischen Wildnis mitten ins Herz der Alpen: Der amerikanische Outdoor-Ausrüster YETI hat in Innsbruck seinen ersten Österreich-Store eröffnet. Und mit Teresa Tanler spielt dabei eine Tirolerin eine wichtige Rolle.
Eigentlich waren es zwei Brüder, die genug von kaputten Kühlboxen hatten. Roy und Ryan Seiders, zwei leidenschaftliche Jäger und Angler aus Texas, ärgerten sich über abgebrochene Griffe, gebrochene Verschlüsse und Eis, das in der amerikanischen Sommerhitze viel zu schnell schmolz. Also entwickelten sie selbst eine Kühlbox, die den Strapazen ihrer Abenteuer gewachsen sein sollte.
Das war 2006. Heute, 20 Jahre später, ist YETI ein börsennotierter Milliardenkonzern und in der internationalen Outdoor-Szene längst eine Kultmarke.
Eine Tirolerin für die Texaner
Nach München, wo im Juni der erste europäische YETI-Store eröffnet wurde, fiel die Wahl für den zweiten Standort in Europa auf Innsbruck. Seit dem Ende Oktober präsentieren die Amerikaner am Marktgraben 19 ihre Produktwelt.
Mit Teresa Tanler hat die US-Kultmarke eine bestens vernetzte Partnerin in Tirol. Die Unternehmerin, Geschäftsführerin und Mitgründerin der Innsbrucker Treeline Agency sowie Geschäftsführerin von ANDWELL, arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit den Amerikanern zusammen. Ob bei der Freeride World Tour, auf internationalen Fachmessen oder bei Outdoor-Veranstaltungen: „Mit ihrem Team bringt Tanler die Marke näher zu jenen Menschen, für die das Draußensein ein Lebensgefühl ist“, so PR-Betreuer Stefan Becker zur „Bergkrone“.
Dass sich die Amerikaner ausgerechnet für Innsbruck entschieden haben, ist durchaus nachvollziehbar. Wo sonst liegen urbanes Leben und alpine Wildnis so nahe beieinander?
Eine Kühlbox als Statussymbol
Bemerkenswert ist, was den Texanern gelungen ist: Aus einem eigentlich unspektakulären Gebrauchsgegenstand machten sie ein begehrtes Lifestyle-Produkt. Mittlerweile gehören auch Thermobecher, Trinkflaschen, wasserdichte Taschen und Rucksäcke zum Sortiment.
Billig ist die Ausrüstung freilich nicht. Für eine Kühlbox werden je nach Modell mehrere Hundert Euro fällig. Die Philosophie dahinter: lieber einmal ordentlich investieren, als ständig neu kaufen.
Dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, zeigen die Zahlen. Allein im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete YETI weltweit einen Umsatz von 509,4 Millionen US-Dollar. Besonders kräftig legte das internationale Geschäft mit einem Plus von 19 Prozent zu.
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