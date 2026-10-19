Shiffrin: „Dieser Teil meiner Karriere ist vorbei“

Schonungslos ehrlich und realistisch, aber trotzdem mit erkennbar großer Vorfreude – so startet die US-amerikanische Ski-Heldin Mikaela Shiffrin in die am kommenden Wochenende in Sölden beginnende neue Saison des Ski-Weltcups! Im Kampf um den Gesamtweltcup sieht sich die inzwischen 31-Jährige nicht als Titelanwärterin, „dieser Teil meiner Karriere ist, befürchte ich, vorbei ...“