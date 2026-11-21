Wenn Maschinen erzählen: Was bleibt von unserer Kultur?

Einen Schwerpunkt des Abends bildete Prechts aktuelles Buch „Auserzählt? Wie Künstliche Intelligenz die Kultur abschafft“. Die größte Gefahr der KI sieht Precht nicht in Science-Fiction-Szenarien, sondern im schleichenden Verlust dessen, was Kreativität, Bildung und Kultur ausmacht.

Diskutiert wurde, wie viel Zeit Demokratie und Gesellschaft noch bleibt, um auf diesen Umbruch zu reagieren, und wie sich verhindern lässt, dass sich die Macht bei wenigen Technologiekonzernen sammelt. Auch die Praxis kam zur Sprache: Was bedeutet KI für Unternehmen und kreative Berufe, und wo verläuft die Grenze zwischen Werkzeug und Ersatz?