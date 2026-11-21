Wie steht es um die Zukunft unserer Demokratie? Welche Rolle spielt Europa in einer Welt im Umbruch? Und wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Kultur? Fragen, die bewegen und polarisieren – und die beim exklusiven Thekengespräch mit Richard David Precht im Grazer Membersclub J22 im Mittelpunkt standen.
Der renommierte deutsche Philosoph, Bestsellerautor und Publizist Richard David Precht war am 18. November zu Gast im exklusiven Grazer Membersclub J22. In persönlicher Atmosphäre bot der Abend Raum, sich philosophisch mit den großen Herausforderungen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Denn geopolitische Spannungen nehmen zu und die Gesellschaft verändert sich rasant.
Wir leben in der mitfühlendsten und zugleich egozentrischsten Gesellschaft, die es wohl je auf Erden gab.
Richard David Precht, Philosoph, Bestsellerautor und Publizist
Bild: Prontolux
Im Zentrum standen die Zukunft der Demokratie, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Rolle Europas in einer neuen Weltordnung. Diskutiert wurde, wie politische und gesellschaftliche Entwicklungen unser Zusammenleben prägen und welche Verantwortung der Einzelne in einer immer komplexeren Welt trägt.
Wenn Maschinen erzählen: Was bleibt von unserer Kultur?
Einen Schwerpunkt des Abends bildete Prechts aktuelles Buch „Auserzählt? Wie Künstliche Intelligenz die Kultur abschafft“. Die größte Gefahr der KI sieht Precht nicht in Science-Fiction-Szenarien, sondern im schleichenden Verlust dessen, was Kreativität, Bildung und Kultur ausmacht.
Diskutiert wurde, wie viel Zeit Demokratie und Gesellschaft noch bleibt, um auf diesen Umbruch zu reagieren, und wie sich verhindern lässt, dass sich die Macht bei wenigen Technologiekonzernen sammelt. Auch die Praxis kam zur Sprache: Was bedeutet KI für Unternehmen und kreative Berufe, und wo verläuft die Grenze zwischen Werkzeug und Ersatz?
Graz und die KPÖ: Zukunftsmodell oder Relikt?
Besonders spannend war auch der Blick auf die steirische Landeshauptstadt. Unter der Fragestellung „Ist Graz mit der KPÖ ein politischer Vorreiter oder vielmehr ein Relikt vergangener Zeiten?“ kam ein bewusst kontroverses Thema auf den Tisch.
Im Raum stand die grundsätzliche Frage, ob traditionelle politische Ideologien in einer modernen Gesellschaft neue Antworten auf aktuelle Herausforderungen liefern können oder ob es neue politische und gesellschaftliche Denkansätze braucht. Die Diskussion zeigte, wie eng globale Entwicklungen und lokale politische Fragen miteinander verbunden sind.
Möglicherweise stehen die liberalen Demokratien vor der Entscheidung, ob sie in Zukunft liberal bleiben wollen oder demokratisch.
Richard David Precht, Philosoph, Bestsellerautor und Publizist
Bild: Prontolux
Club J22: Ein besonderer Ort für große Gedanken
Mit Richard David Precht setzte der Club J22 seine Reihe hochkarätiger Thekengespräche fort, bei denen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu Gast sind.
Das besondere Konzept des privaten Membersclubs setzt dabei bewusst auf persönliche Begegnungen, Diskretion und einen offenen Austausch abseits öffentlicher Inszenierung. Mobiltelefone werden während der Gespräche abgegeben, um eine Atmosphäre für konzentrierte und unmittelbare Diskussionen zu schaffen.
„Unser Anspruch ist es, Persönlichkeiten nach Graz zu bringen, die neue Perspektiven eröffnen, bestehende Denkmuster hinterfragen und zum Nachdenken anregen. Gerade in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Orte, an denen unterschiedliche Sichtweisen offen diskutiert werden können“, so die Leitidee des Club J22.
Mit dem Besuch von Richard David Precht unterstreicht der Club seinen Anspruch, ein Ort für Inspiration, gesellschaftlichen Dialog und außergewöhnliche Begegnungen in Graz zu sein.