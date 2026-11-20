Am 27. November lädt die ShoppingCity Seiersberg zum Black Friday mit Rabatten von bis zu 50 Prozent und Shopping bis 21 Uhr. Ab 17 Uhr sorgen Christbaum-Illumination, Musik, Weihnachtsmann und ein Gewinnspiel für festliche Stimmung.
Schnäppchenjäger aufgepasst! Am Freitag, dem 27. November, wird die ShoppingCity Seiersberg zum Hotspot für alle, die sich echte Shopping-Highlights nicht entgehen lassen wollen. Zahlreiche Shops locken am Black Friday mit attraktiven Angeboten und Rabatten von bis zu 50 Prozent. Das Beste daran: Beim Late-Night-Shopping bleiben die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. So bleibt genügend Zeit, um nach Herzenslust zu stöbern, die besten Deals zu ergattern und vielleicht schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu sichern.
Weihnachtszauber für die ganze Familie
Doch nicht nur Shoppingfans kommen an diesem Abend auf ihre Kosten! Ab 17 Uhr verwandelt sich der Schauplatz Violet City auf Ebene 1 in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Bei der festlichen Lights-on-Ceremony erstrahlt der Weihnachtsbaum in vollem Glanz und läutet die schönste Zeit des Jahres ein. Weihnachtliche DJ-Sounds, erste Schneeflocken und süße Überraschungen für die kleinen Gäste sorgen für jede Menge Adventstimmung.
Weihnachtsmann treffen und Wellness gewinnen
Auch für unvergessliche Erinnerungsfotos ist gesorgt: An den Fotopoints warten der Weihnachtsmann und Weihnachts-Tibo auf große und kleine Besucher. Ein weiteres Highlight ist das große Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein entspannendes Wellnesswochenende winkt.
Ob auf Schnäppchenjagd oder in Weihnachtsstimmung – die ShoppingCity Seiersberg verspricht einen besonderen Abend voller Highlights für die ganze Familie!
Alle Infos unter: www.shoppingcityseiersberg.at