Mit 250 PS starkem Jetski rein in die Naturgewalt

Ein 250 PS starker Jetski zieht Big-Wave-Surferin Christina Gindl in die Riesenwellen von Nazaré, die auch Freakwellen genannt werden. Dahinter steckt viel Vorbereitung und Risikomanagement. Wenn die Wassermassen die Österreicherin trotzdem einmal erfassen, fühlt es sich an, ob sie in einer Waschmaschine im Schleudergang durcheinandergewirbelt wird: „Es ist laut, du siehst nichts und du weißt auch nicht, wann es aus ist.“
Ein gigantischer Meeresberg türmt sich auf. Die 20 Meter hohe Welle besteht aus rund 500.000 Tonnen Wasser. Am höchsten Punkt ist ganz klein ein Mensch zu erkennen. Er steht auf einem Surfbrett, fährt vom Gipfel los in Richtung Tal. Die Geschwindigkeit bei der Abfahrt beträgt 80 km/h. Die zahlreichen Schaulustigen auf den Klippen rund um den Leuchtturm des portugiesischen Fischerstädtchens Nazaré halten den Atem an. Das Wasser verfolgt den Surfer gnadenlos. Es wirkt wie die Flucht vor einer Lawine. Der deutsch-österreichische Big Wave-Surfer Sebastian Steudtner, der mit einer 26,21 Meter hohen Welle den Weltrekord hält, hat einmal zu so einem Ritt gesagt: „Es ist so ähnlich, als wenn du mit Vollgas eine Buckelpiste runterfährst. Aber wenn du die perfekte Linie gefunden hast, wird die Buckelpiste plötzlich zu Tiefschnee.“
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