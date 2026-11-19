Noch lange nicht ausgedient! Eine fast 30 Jahre alte Sesselbahn übersiedelte in diesem Sommer vom Tiroler Ischgl ins benachbarte Galtür und startet dort in ein zweites Liftleben. Die „Bergkrone“ durfte die Bahn vor dem Winterstart ausprobieren.
Fast drei Jahrzehnte lang brachte die Höllkarbahn im weltweit bekannten Tiroler Skigebiet Ischgl Wintersportler auf den Berg und schwebt ab sofort als neue Kopsseebahn über die Hänge des Silvaparks in Galtür.
Ein ungewöhnlicher Umzug, bei dem die tonnenschwere Anlage komplett zerlegt, transportiert und technisch auf Vordermann gebracht wurde.
„Für den Gast schaut das praktisch wie eine neue Bahn aus“, schmunzelt Seilbahn-Betriebsleiter Markus Strolz, während er mit dem Sechser-Sessellift Anfang November die erste Runde dreht. Die „Bergkrone“ war mit dabei.
Und was auffällt: Kaum etwas erinnert an die vielen Betriebsjahre der Anlage. Elektronik, Antrieb, Getriebe und Förderseil wurden erneuert beziehungsweise gründlich überholt, sogar die Sessel bekamen eine Frischzellenkur. Das Ergebnis: 1125 Meter Länge, 56 Sessel und Platz für bis zu 2400 Wintersportler pro Stunde.
Vor allem aber haben zwei betagte Schlepplifte im Familienskigebiet Galtür damit endgültig ausgedient. Markus: „Statt am Bügel den Hang hinaufgezogen zu werden, können sich die Skifahrer künftig bequem zurücklehnen.“ Ein gewaltiger Komfortgewinn.
Doch bis zu unserer Jungfernfahrt war Schwerstarbeit angesagt. Erst am 2. Juli fand die Bauverhandlung statt, am 30. Oktober drehten die ersten Sessel ihre Runden. Gerade einmal vier Monate blieben für den gesamten Aufbau. Und das auf über 2000 Metern Seehöhe.
Ein Wettlauf gegen den Winter
Acht bis zehn Mann waren auf der Baustelle im Einsatz. Besonders spektakulär: die Montage der Stahlstützen mit dem Hubschrauber. Tonnenweise Material baumelte dabei hoch über dem Boden, ehe es zentimetergenau auf den Fundamenten abgesetzt wurde. „Was die Piloten da leisten, ist unglaublich. Da muss jeder Handgriff passen“, schildert Markus der „Bergkrone“.
Für den Betriebsleiter und sein rund 25-köpfiges Team beginnt mit dem Winterstart der nächste Kraftakt. Denn hinter einer gemütlichen Sesselliftfahrt steckt ein ausgeklügeltes technisches System. Tägliche Kontrollen, Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen sind Pflicht. Schließlich geht es um die Sicherheit Tausender Wintersportler.
Millionen gespart, Ressourcen geschont
Dass in Galtür keine fabrikneue Bahn gebaut wurde, hat einen Grund: Nachhaltigkeit. Eine moderne Sesselbahn kann heute schnell rund 25 Millionen Euro und mehr kosten. Für ein kleineres Skigebiet eine gewaltige Investition.
Deshalb setzte man in Galtür gemeinsam mit dem Seilbahnhersteller Doppelmayr auf eine wirtschaftlich wie ökologisch interessante Lösung: Bestehende Technik weiterverwenden, wo nötig modernisieren und damit nicht nur Millionen, sondern auch wertvolle Ressourcen sparen. Ein Beispiel dafür, dass sich Nachhaltigkeit und zeitgemäßer Komfort keineswegs ausschließen müssen.
Und während wir der Bergstation entgegenschweben, ist dem Tiroler die Erleichterung anzumerken. „Die ersten Testfahrten sind absolviert, die Technik läuft und unser ehrgeiziger Zeitplan wurde eingehalten“, erzählt Markus, der mit Dezember vom Betriebsleiter zum neuen Chef der Galtürer Bergbahnen aufsteigt.
Die Kopsseebahn ist damit bereit für ein Seilbahn-Comeback und die Vorbereitungen für den Wintersaison-Start am 4. Dezember laufen auf Hochtouren.
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