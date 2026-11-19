Ein Wettlauf gegen den Winter

Acht bis zehn Mann waren auf der Baustelle im Einsatz. Besonders spektakulär: die Montage der Stahlstützen mit dem Hubschrauber. Tonnenweise Material baumelte dabei hoch über dem Boden, ehe es zentimetergenau auf den Fundamenten abgesetzt wurde. „Was die Piloten da leisten, ist unglaublich. Da muss jeder Handgriff passen“, schildert Markus der „Bergkrone“.