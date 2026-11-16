Serie „Vienna Game“: „Wie in einer Zeitmaschine“

Binnen der ersten fünf Minuten gibt es in „Vienna Game“ bereits zwei Sexszenen und eine Verfolgungsjagd über den Dächern von Wien, bei der der Gejagte im Komponierzimmer von Beethoven persönlich landet. „Feuerwerk und Huren – wir werden der Welt ein Wien präsentieren, so prächtig wie ein funkelnder Diamant“, erklärt Fritz Karl kurz darauf als Ferdinand von Trauttmansdorff bei den Vorbereitungen zum Wiener Kongress, um den es in der Serie (ab Mittwoch auf Disney+) geht. Austro-Star Fritz Karl erklärte der „Krone“ beim Setbesuch in Budapest seine Rolle so: „Trauttmansdorff ist so etwas wie der Eventmanager des Wiener Kongresses. Er führt uns ein bisschen durch die Show.“ Denn genau das ist es – mehr Show als ein Geschichtsdrama um eine neue Weltordnung, die damals in Wien entschieden wurde: „Das ist auf gar keinen Fall Bildungsfernsehen! Es ist sehr modern erzählt, es ist witzig und spannend.“