Serie „Vienna Game“: „Wie in einer Zeitmaschine“

Eine opulente Serie über den Wiener Kongress läuft ab Mittwoch auf Disney+. Die „Krone“ sprach mit den Darstellern am Set von „Vienna Game“.
Binnen der ersten fünf Minuten gibt es in „Vienna Game“ bereits zwei Sexszenen und eine Verfolgungsjagd über den Dächern von Wien, bei der der Gejagte im Komponierzimmer von Beethoven persönlich landet. „Feuerwerk und Huren – wir werden der Welt ein Wien präsentieren, so prächtig wie ein funkelnder Diamant“, erklärt Fritz Karl kurz darauf als Ferdinand von Trauttmansdorff bei den Vorbereitungen zum Wiener Kongress, um den es in der Serie (ab Mittwoch auf Disney+) geht. Austro-Star Fritz Karl erklärte der „Krone“ beim Setbesuch in Budapest seine Rolle so: „Trauttmansdorff ist so etwas wie der Eventmanager des Wiener Kongresses. Er führt uns ein bisschen durch die Show.“ Denn genau das ist es – mehr Show als ein Geschichtsdrama um eine neue Weltordnung, die damals in Wien entschieden wurde: „Das ist auf gar keinen Fall Bildungsfernsehen! Es ist sehr modern erzählt, es ist witzig und spannend.“
Eine der wichtigsten Figuren in der Serie spielt Alexander Scheer als Fürst Klemens von Metternich. Er hat sich akribisch auf die Rolle vorbereitet, viel über die Epoche gelesen: „Es war sehr schön, in diese Zeit einzutauchen, von der ich wenig wusste. Ich habe mir in Wien extra die Staatskanzlei angesehen, wo Metternich gewirkt hat. Auch, wenn wir die Historie hier nicht so ernst nehmen“, lacht er: „Wir beziehen uns auf historisch korrekte Gerüchte.“
Die Dreharbeiten am gigantischen und pompösen Set in Ungarn seien ein Erlebnis für sich gewesen: Wir haben eine Tanzszene mit 150 Personen gedreht, da dachte ich, ich bin in eine Zeitmaschine geraten.“ Wer glamouröse Kostüme und Palastaufnahmen liebt, dem sei „Vienna Game“ wärmstens empfohlen.
Ein weiterer der unzähligen Gaststars ist „Tatort“-Legende Axel Milborn: „Meine Figur ist Friedrich I. König von Württemberg. Er kommt, um sich auf Kosten des österreichischen Kaisers vollzufressen. Es ist historisch verbürgt, dass für ihn extra eine Kurve in den Tisch gesägt werden musste, damit er überhaupt Platz hatte!“
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