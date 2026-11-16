Wörthersee EXTREM 2027

62 Kilometer. Über 1.800 Höhenmeter. Und das mitten im Winter! Was für manche nach einer ziemlich verrückten Idee klingt, ist für andere das perfekte Abenteuer zum Jahresauftakt. Von 8. bis 10. Jänner 2027 wird die Region Wörthersee-Rosental wieder zum Treffpunkt für alle, die sportliche Herausforderungen lieben.