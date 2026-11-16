Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Wörthersee EXTREM 2027

Steiermark
16.11.2026 13:48
Werbung
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

62 Kilometer. Über 1.800 Höhenmeter. Und das mitten im Winter! Was für manche nach einer ziemlich verrückten Idee klingt, ist für andere das perfekte Abenteuer zum Jahresauftakt. Von 8. bis 10. Jänner 2027 wird die Region Wörthersee-Rosental wieder zum Treffpunkt für alle, die sportliche Herausforderungen lieben. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit der legendären Winter-Ultrawanderung, einem neuen Trailrun, einem abwechslungsreichen Familienprogramm und einem besonderen Auftakt mit Extremsportler Wolfgang Fasching zeigt sich der Wörthersee von seiner abenteuerlichen Seite.

Ein Auftakt, der motiviert: Wolfgang Fasching im Casino Velden
Bevor es auf die Wanderwege geht, steht am Freitag, 8. Jänner, ab 20.00 Uhr ein ganz besonderer Programmpunkt auf dem Plan: Extremsportler Wolfgang Fasching eröffnet das Wörthersee-EXTREM-Wochenende mit seinem Vortrag „Du schaffst, was du willst“ im Casino Velden.

Und wenn jemand weiß, wovon er spricht, dann er! Als dreifacher Gewinner des legendären Race Across America und Bezwinger der „7 Summits“, der höchsten Berge aller sieben Kontinente, hat Fasching selbst eindrucksvoll bewiesen, was mit Willensstärke, Ausdauer und einer ordentlichen Portion Mut möglich ist.

Mit seinen Erfahrungen und seiner motivierenden Botschaft stimmt er die Teilnehmer auf ein Wochenende ein, bei dem es vor allem um eines geht: über sich selbst hinauszuwachsen.

Einmal um den See. Und über die eigenen Grenzen hinaus.
Während die meisten noch gemütlich in ihren Betten liegen, fällt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Punkt Mitternacht der Startschuss zur Wörthersee EXTREM Winter-Ultrawanderung.

Vom Gemonaplatz in Velden geht es auf eine außergewöhnliche Reise: 62 Kilometer rund um den Wörthersee, über 1.800 Höhenmeter und durch die winterliche Landschaft zwischen See und Bergen.

Was die Teilnehmer erwartet? Klare Winterluft, dunkle Waldwege, vielleicht sogar Schnee und vor allem jede Menge unvergessliche Momente. Denn bei Wörthersee EXTREM geht es nicht nur um körperliche Ausdauer. Es geht um Willensstärke, Gemeinschaft und das besondere Gefühl, etwas geschafft zu haben, das man sich vielleicht selbst nicht zugetraut hätte.

Dass dieses Erlebnis begeistert, zeigt auch die große Nachfrage: Mit rund 400 Teilnehmer ist die Veranstaltung jährlich ausverkauft und hat sich längst einen hervorragenden Ruf in der österreichischen Wanderszene erarbeitet.

Geschafft! Nach 62 Kilometern und über 1.800 Höhenmetern sind die Freude und der Stolz über die ...
Geschafft! Nach 62 Kilometern und über 1.800 Höhenmetern sind die Freude und der Stolz über die persönliche Leistung besonders groß.(Bild: Region Wörthersee-Rosental Tourismus/ David Moser)

Neu: 30 Kilometer Trailrun mit den Naturfreunden Kärnten
2027 gibt es sportlichen Zuwachs! Erstmals veranstalten die Naturfreunde Kärnten einen 30 Kilometer langen Trailrun, der das Wörthersee-EXTREM-Wochenende um eine weitere Herausforderung bereichert.

Los geht‘s am Sonntag, 10. Jänner, um 8.00 Uhr in Klagenfurt. Von dort führt die Strecke entlang der nördlichen Hälfte des Wörthersee-Rundwanderweges bis nach Velden. Ob laufend oder wandernd: Hier stehen das Naturerlebnis, die persönliche Herausforderung und die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Kleine Abenteuer für die ganze Familie
Aber keine Sorge: Man muss nicht gleich 62 Kilometer zurücklegen, um Teil von Wörthersee EXTREM zu werden! Am Samstag, 9. Jänner, ab 14.00 Uhr wartet in Velden ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf Familien, Begleitpersonen und alle, die Lust auf einen winterlichen Nachmittag haben.

Bei einer Familienwanderung mit spannender Schnitzeljagd können kleine und große Entdecker gemeinsam auf Spurensuche gehen. Dazu sorgen Kinderschminken und kreative Bastelangebote für jede Menge Spaß. So wird aus einem sportlichen Extremwochenende ein Wintererlebnis für die ganze Familie.

Wörthersee EXTREM 2027: Ein Wochenende voller Winterabenteuer, sportlicher Herausforderungen und ...
Wörthersee EXTREM 2027: Ein Wochenende voller Winterabenteuer, sportlicher Herausforderungen und gemeinsamer Erlebnisse.(Bild: Region Wörthersee-Rosental Tourismus)

Winter kann auch anders!
Wörthersee EXTREM beweist einmal mehr, dass die Region Wörthersee-Rosental auch im Winter voller Möglichkeiten steckt. Mal sportlich bis an die eigenen Grenzen gehen, mal gemütlich die winterliche Natur genießen. Mal hoch hinaus, mal tiefenentspannt.

Und wer nach all den Abenteuern noch ein bisschen bleiben möchte? Rund um den Wörthersee warten gemütliche Unterkünfte, wohltuende Wellnessangebote und regionale Kulinarik darauf, entdeckt zu werden.

Lust auf ein Winterabenteuer der besonderen Art?

Alle Informationen, das vollständige Programm und Tickets findest du unter:

www.woerthersee.com/wandern/woerthersee-extrem

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.11.2026 13:48
Loading
Steiermark

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
111.588 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.259 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
103.623 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1227 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
692 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf