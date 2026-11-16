Wörthersee EXTREM 2027

62 Kilometer. Über 1.800 Höhenmeter. Und das mitten im Winter! Was für manche nach einer ziemlich verrückten Idee klingt, ist für andere das perfekte Abenteuer zum Jahresauftakt. Von 8. bis 10. Jänner 2027 wird die Region Wörthersee-Rosental wieder zum Treffpunkt für alle, die sportliche Herausforderungen lieben.
Mit der legendären Winter-Ultrawanderung, einem neuen Trailrun, einem abwechslungsreichen Familienprogramm und einem besonderen Auftakt mit Extremsportler Wolfgang Fasching zeigt sich der Wörthersee von seiner abenteuerlichen Seite.
Ein Auftakt, der motiviert: Wolfgang Fasching im Casino Velden
Bevor es auf die Wanderwege geht, steht am Freitag, 8. Jänner, ab 20.00 Uhr ein ganz besonderer Programmpunkt auf dem Plan: Extremsportler Wolfgang Fasching eröffnet das Wörthersee-EXTREM-Wochenende mit seinem Vortrag „Du schaffst, was du willst“ im Casino Velden.
Und wenn jemand weiß, wovon er spricht, dann er! Als dreifacher Gewinner des legendären Race Across America und Bezwinger der „7 Summits“, der höchsten Berge aller sieben Kontinente, hat Fasching selbst eindrucksvoll bewiesen, was mit Willensstärke, Ausdauer und einer ordentlichen Portion Mut möglich ist.
Mit seinen Erfahrungen und seiner motivierenden Botschaft stimmt er die Teilnehmer auf ein Wochenende ein, bei dem es vor allem um eines geht: über sich selbst hinauszuwachsen.
Einmal um den See. Und über die eigenen Grenzen hinaus.
Während die meisten noch gemütlich in ihren Betten liegen, fällt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Punkt Mitternacht der Startschuss zur Wörthersee EXTREM Winter-Ultrawanderung.
Vom Gemonaplatz in Velden geht es auf eine außergewöhnliche Reise: 62 Kilometer rund um den Wörthersee, über 1.800 Höhenmeter und durch die winterliche Landschaft zwischen See und Bergen.
Was die Teilnehmer erwartet? Klare Winterluft, dunkle Waldwege, vielleicht sogar Schnee und vor allem jede Menge unvergessliche Momente. Denn bei Wörthersee EXTREM geht es nicht nur um körperliche Ausdauer. Es geht um Willensstärke, Gemeinschaft und das besondere Gefühl, etwas geschafft zu haben, das man sich vielleicht selbst nicht zugetraut hätte.
Dass dieses Erlebnis begeistert, zeigt auch die große Nachfrage: Mit rund 400 Teilnehmer ist die Veranstaltung jährlich ausverkauft und hat sich längst einen hervorragenden Ruf in der österreichischen Wanderszene erarbeitet.
Neu: 30 Kilometer Trailrun mit den Naturfreunden Kärnten
2027 gibt es sportlichen Zuwachs! Erstmals veranstalten die Naturfreunde Kärnten einen 30 Kilometer langen Trailrun, der das Wörthersee-EXTREM-Wochenende um eine weitere Herausforderung bereichert.
Los geht‘s am Sonntag, 10. Jänner, um 8.00 Uhr in Klagenfurt. Von dort führt die Strecke entlang der nördlichen Hälfte des Wörthersee-Rundwanderweges bis nach Velden. Ob laufend oder wandernd: Hier stehen das Naturerlebnis, die persönliche Herausforderung und die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.
Kleine Abenteuer für die ganze Familie
Aber keine Sorge: Man muss nicht gleich 62 Kilometer zurücklegen, um Teil von Wörthersee EXTREM zu werden! Am Samstag, 9. Jänner, ab 14.00 Uhr wartet in Velden ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf Familien, Begleitpersonen und alle, die Lust auf einen winterlichen Nachmittag haben.
Bei einer Familienwanderung mit spannender Schnitzeljagd können kleine und große Entdecker gemeinsam auf Spurensuche gehen. Dazu sorgen Kinderschminken und kreative Bastelangebote für jede Menge Spaß. So wird aus einem sportlichen Extremwochenende ein Wintererlebnis für die ganze Familie.
Winter kann auch anders!
Wörthersee EXTREM beweist einmal mehr, dass die Region Wörthersee-Rosental auch im Winter voller Möglichkeiten steckt. Mal sportlich bis an die eigenen Grenzen gehen, mal gemütlich die winterliche Natur genießen. Mal hoch hinaus, mal tiefenentspannt.
Und wer nach all den Abenteuern noch ein bisschen bleiben möchte? Rund um den Wörthersee warten gemütliche Unterkünfte, wohltuende Wellnessangebote und regionale Kulinarik darauf, entdeckt zu werden.
Alle Informationen, das vollständige Programm und Tickets findest du unter: