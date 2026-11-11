Patricia Aulitzky liebt die Südtiroler Bergwelt

Finden Sie noch ungestörte Gegenden? Wie stehen Sie zum Bergtourismus?

Ja, es gibt sie noch. Bei den Drei Zinnen habe ich mir gedacht: Das ist ein bisschen wie auf der Autobahn. Deshalb gehe ich normalerweise nicht so gerne auf zu berühmten Routen wandern. Mit Bergführer Hanspeter Eisendle waren wir keine Stunde von Bozen entfernt und haben fast niemanden getroffen. Man findet die Plätze schon, wenn man sucht bzw. sich auskennt und eventuell einen etwas längeren oder schwierigeren Zustieg nimmt.