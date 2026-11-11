Patricia Aulitzky liebt die Südtiroler Bergwelt

In der neuen „Bergwelten“-Episode „Sehnsucht nach Stille“ (am 16. November um 20.15 Uhr auf ServusTV, ab sofort auf ServusTV On) wird man durch die Berg- und Wanderwelt Südtirols geleitet, die zum Teil touristisch überfüllt ist. Dort ist auch die beliebte Schauspielerin Patricia Aulitzky gerne unterwegs, um Kraft zu tanken. Der „Krone“ verrät sie, wie es um den gefährdeten Naturplatz bestellt ist.
„Krone“: Frau Aulitzky, wie oft haben Sie Sehnsucht nach Stille?
Patricia Aulitzky: Oft. Mein Leben pendelt zwischen Drehtagen, Proben, Projekten und Familie. Stille ist nicht nur Luxus, um Batterien zu laden, sondern auch etwas das ich brauche, um kreativ sein zu können.
Welche Vergangenheit haben Sie mit Südtirol?
Ich bin zwischen Salzburg und Tirol aufgewachsen und war als Kind immer wieder in Südtirol bei Verwandten. Meine Taufpatin kommt vom Ritten.
Was macht Südtirol im Vergleich zu Kanada oder Südamerika, wo Sie auch viel Zeit verbrachten, so besonders?
Kanada war Weite und Wildnis, ich habe als „Horsewrangler“ monatelang ohne Strom und fließendes Wasser mit Pferden in der Natur gelebt. Südtirol ist das Gegenteil: Es gibt eine unglaubliche Dichte von Felsen, Almen, aber auch Wein und Kultur. Diese Mischung aus alpin und gleichzeitig fast mediterran, liebe ich mittlerweile sehr. Und es ist halt doch bisschen einfacher zu erreichen als der Yukon.
Finden Sie noch ungestörte Gegenden? Wie stehen Sie zum Bergtourismus?
Ja, es gibt sie noch. Bei den Drei Zinnen habe ich mir gedacht: Das ist ein bisschen wie auf der Autobahn. Deshalb gehe ich normalerweise nicht so gerne auf zu berühmten Routen wandern. Mit Bergführer Hanspeter Eisendle waren wir keine Stunde von Bozen entfernt und haben fast niemanden getroffen. Man findet die Plätze schon, wenn man sucht bzw. sich auskennt und eventuell einen etwas längeren oder schwierigeren Zustieg nimmt.
Kann man dem Tourismus noch Einhalt gebieten?
Ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist – aber er muss gelenkt werden. Und jeder Einzelne kann sich fragen: Muss ich genau dorthin, wo alle hinfahren?
Wirkt sich Südtirol auf Ihre Rolle in den Tiroler Landkrimis aus? Würden Sie gern dort drehen?
Als Lisa Kuen habe ich in Innsbruck ermittelt und auch dort habe ich viele, wunderschöne, mir noch unbekannte Plätze in der Natur kennengelernt. Die Landschaft ist in diesen Filmen nie nur Kulisse. Natürlich würde ich auch gern einmal in Südtirol drehen!
Was machen die Berge mit Ihnen als Stadtmensch?
In der Stadt bin ich oft in so einem „Radl“, das sich sehr schnell und viel von außen bestimmt ist. In den Bergen bestimme ich das Tempo selbst. Ich atme anders, ich höre wieder hin, meine Sinne werden schärfer und ich entspanne mich auf einem anderen Level. Das tut mir sehr gut, und damit auch meiner Familie und meiner Arbeit.
Kann das noch ein Kraftplatz sein, wenn man mit vielen Menschen wandert?
Im Gänsemarsch auf einem überlaufenen Weg finde ich keine Kraft. Ich suche mir eher Plätze abseits davon: in unbekannteren Nebentälern, oder auch einfach im Wald bei mir am Semmering. Hanspeter Eisendle hat es im Film schön gesagt: Landschaft hat mehr Kraft, wenn wenig Menschen da sind. Auch wenn ich es toll finde, wenn viele Leute rausgehen, statt am Sofa zu versumpfen.
Besondere Momente durch Ruhe und Einsamkeit?
Ich glaube Kanada war schon prägend für mich als Teenager … – mit 16, monatelang draußen mit den Pferden, ohne Strom, ohne Lärm, ohne ständige Informationsflut, nur Natur – das verändert einen vielleicht, ich brauche das regelrecht …
Wie verändern die Berge Ihre Wahrnehmung? Bleibende Erkenntnisse?
Die Berge rücken vielleicht die Maßstäbe zurecht und die Wichtigkeit von Dingen. Eine Erkenntnis ist immer wieder, dass nicht der Gipfel das Ziel ist, sondern das Gehen selbst. Den eigenen Rhythmus zu finden und loszulassen, gilt fürs Wandern wahrscheinlich genauso wie fürs Leben.
Ist Kritik an Handy-Touristen nicht manchmal übertrieben?
Ich fotografiere auch mit dem Handy, daran finde ich nichts Schlechtes. Problematisch wird es, wenn das Foto der einzige Grund für den Ausflug ist, wenn man von den Eindrücken um sich eigentlich nichts mehr mitbekommt außer den Blick durch die Kamera. Wenn man Schlange steht für denselben Instagram-Blick und ganze Ströme nur deswegen an einen Ort pilgern. Mein Rat: zuerst schauen, erleben, fühlen - dann fotografieren.
Was machen das Wandern und die Natur für Sie generell aus?
Freiheit, Auszeit, Batterien laden. Aber auch in einen „kreativen Flow“ kommen. Oft wird beim Gehen der Kopf frei, Gedanken laufen einfach durch und ich bekomme genau dann neue Ideen für Projekte.
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