Unsere ÖSV-Adler wollen Nummer 1 der Welt bleiben

Knapp zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer holen sich Österreichs Skispringer derzeit den Feinschliff am Innsbrucker Bergisel. Trainer Andreas Widhölzl hat ein gutes Gefühl, was die Form seiner Schützlinge angeht und will in dieser Saison wieder ganz vorne mitmischen.
Österreichs Skispringer holen sich gerade den letzten Schliff für die in zwei Wochen beginnende Weltcupsaison. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl gefielen am Mittwoch die Sprünge seiner Schützlinge auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck: „Man hat immer das Gefühl, es gehört noch etwas gemacht. Aber grundsätzlich sind sie wirklich gut drauf. Ich habe ein ganz gutes Gefühl.“
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