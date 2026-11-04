Unsere ÖSV-Adler wollen Nummer 1 der Welt bleiben

Österreichs Skispringer holen sich gerade den letzten Schliff für die in zwei Wochen beginnende Weltcupsaison. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl gefielen am Mittwoch die Sprünge seiner Schützlinge auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck: „Man hat immer das Gefühl, es gehört noch etwas gemacht. Aber grundsätzlich sind sie wirklich gut drauf. Ich habe ein ganz gutes Gefühl.“