Investigation Underway
Murder Alert in Vienna: Man Found Lifeless on the Street
A horrific discovery in Vienna’s Meidling district! On Wednesday afternoon, a 35-year-old man was found motionless and seriously injured on the street. Despite immediate resuscitation efforts, it was too late to save him.
Around 1:45 p.m., officers from the Meidling City Police Station were called to the scene. Emergency medical services also arrived, but their efforts to save him were unsuccessful. The man was pronounced dead. According to information from the “Krone,” the victim had stab and cut wounds.
Witnesses Interviewed and Evidence Collected
The Vienna State Criminal Police Office has taken over the investigation. Based on the evidence at the scene, investigators assume foul play. In the early evening, witnesses were interviewed and evidence was secured. The circumstances surrounding the crime remain completely unclear.
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