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Neue Aufgaben im Osten

Eine neue Bühne für ein perfekt eingespieltes Duo

Tirol
05.11.2026 17:00
Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein, zwei zentrale Figuren der österreichischen ...
Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein, zwei zentrale Figuren der österreichischen Theaterlandschaft.(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein übernehmen 2027 die Sommerspiele Perchtoldsdorf. Ihr Herzensprojekt Steudltenn in Uderns führen sie weiter. Damit reicht die Festivalarbeit des Duos künftig vom Westen bis in den Osten Österreichs.

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Die Sommerspiele Perchtoldsdorf vertrauen ihren Neustart zwei Theaterprofis mit langjähriger Bühnen- und Festivalerfahrung an: Hakon Hirzenberger übernimmt die Intendanz, Bernadette Abendstein die kaufmännische Leitung. Ihr Wirkungskreis reicht künftig vom Steudl-tenn im Zillertal bis zur Burg Perchtoldsdorf – vom Westen in den Osten Österreichs. Nach „Till Eulenspiegel“ 2026 mit rund 70 Prozent Auslastung und fehlenden Karten- und Sponsorenerlösen soll das einstimmig gewählte Duo nun Kunst und Kostendisziplin verbinden.

Zitat Icon

Die Burg Perchtoldsdorf ist für mich eine der schönsten und stimmungsvollsten Freiluftbühnen überhaupt.

Hakon Hirzenberger

Bild: Hubert Berger

Zwei historische Orte, ein gemeinsamer Anspruch

Für Hirzenberger ist es eine Rückkehr: „Ich kenne die gesamte Region sehr gut und habe als Kind dort tolle Aufführungen gesehen. Später stand ich selbst als Schauspieler auf dieser Bühne und habe dort auch schon inszeniert.“ 2012 brachte er „Macbeth“ in den Burghof. „Die Burg Perchtoldsdorf ist für mich eine der schönsten und stimmungsvollsten Freiluftbühnen überhaupt.“ Das Steudltenn zählt nach Angaben des Duos seit 2011 über 200.000 Besucher und wurde im Laufe der Jahre zu einem heute nicht mehr wegzudenkenden kulturellen Hotspot weit über Tirols Grenzen hinaus – ein Vorzeigeprojekt für Kulturarbeit im ländlichen Raum. „Das Steudltenn ist unser absolutes Herzensprojekt, das wir in den letzten 16 Jahren mit viel Leidenschaft und Energie aufgebaut haben. Wir werden das Festival in gewohnter Qualität weiterführen und freuen uns auf die 17. Spielsaison 2027.“

Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein, zwei zentrale Figuren der österreichischen ...
Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein, zwei zentrale Figuren der österreichischen Theaterlandschaft.(Bild: Burg Perchtoldsdorf)

Altes Gemäuer mit nahtlosem Zusammenspiel

Auch baulich gibt es eine Verbindung: Die Grundmauern beider Spielorte reichen ins 13. Jahrhundert zurück. Zeitlich greifen die Festivals ineinander: „Die Sommerspiele Perchtoldsdorf schließen im Sommer nahtlos an das Theaterfestival Steudltenn an, sodass wir beide historischen Spielorte mit voller Aufmerksamkeit, frischer Kraft und doppelter Begeisterung bespielen werden.“

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