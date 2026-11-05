Eine neue Bühne für ein perfekt eingespieltes Duo

Für Hirzenberger ist es eine Rückkehr: „Ich kenne die gesamte Region sehr gut und habe als Kind dort tolle Aufführungen gesehen. Später stand ich selbst als Schauspieler auf dieser Bühne und habe dort auch schon inszeniert.“ 2012 brachte er „Macbeth“ in den Burghof. „Die Burg Perchtoldsdorf ist für mich eine der schönsten und stimmungsvollsten Freiluftbühnen überhaupt.“ Das Steudltenn zählt nach Angaben des Duos seit 2011 über 200.000 Besucher und wurde im Laufe der Jahre zu einem heute nicht mehr wegzudenkenden kulturellen Hotspot weit über Tirols Grenzen hinaus – ein Vorzeigeprojekt für Kulturarbeit im ländlichen Raum. „Das Steudltenn ist unser absolutes Herzensprojekt, das wir in den letzten 16 Jahren mit viel Leidenschaft und Energie aufgebaut haben. Wir werden das Festival in gewohnter Qualität weiterführen und freuen uns auf die 17. Spielsaison 2027.“