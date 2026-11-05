Eine neue Bühne für ein perfekt eingespieltes Duo

Hakon Hirzenberger und Bernadette Abendstein übernehmen 2027 die Sommerspiele Perchtoldsdorf. Ihr Herzensprojekt Steudltenn in Uderns führen sie weiter. Damit reicht die Festivalarbeit des Duos künftig vom Westen bis in den Osten Österreichs.
Die Sommerspiele Perchtoldsdorf vertrauen ihren Neustart zwei Theaterprofis mit langjähriger Bühnen- und Festivalerfahrung an: Hakon Hirzenberger übernimmt die Intendanz, Bernadette Abendstein die kaufmännische Leitung. Ihr Wirkungskreis reicht künftig vom Steudl-tenn im Zillertal bis zur Burg Perchtoldsdorf – vom Westen in den Osten Österreichs. Nach „Till Eulenspiegel“ 2026 mit rund 70 Prozent Auslastung und fehlenden Karten- und Sponsorenerlösen soll das einstimmig gewählte Duo nun Kunst und Kostendisziplin verbinden.
Die Burg Perchtoldsdorf ist für mich eine der schönsten und stimmungsvollsten Freiluftbühnen überhaupt.
Hakon Hirzenberger
Bild: Hubert Berger
Zwei historische Orte, ein gemeinsamer Anspruch
Für Hirzenberger ist es eine Rückkehr: „Ich kenne die gesamte Region sehr gut und habe als Kind dort tolle Aufführungen gesehen. Später stand ich selbst als Schauspieler auf dieser Bühne und habe dort auch schon inszeniert.“ 2012 brachte er „Macbeth“ in den Burghof. „Die Burg Perchtoldsdorf ist für mich eine der schönsten und stimmungsvollsten Freiluftbühnen überhaupt.“ Das Steudltenn zählt nach Angaben des Duos seit 2011 über 200.000 Besucher und wurde im Laufe der Jahre zu einem heute nicht mehr wegzudenkenden kulturellen Hotspot weit über Tirols Grenzen hinaus – ein Vorzeigeprojekt für Kulturarbeit im ländlichen Raum. „Das Steudltenn ist unser absolutes Herzensprojekt, das wir in den letzten 16 Jahren mit viel Leidenschaft und Energie aufgebaut haben. Wir werden das Festival in gewohnter Qualität weiterführen und freuen uns auf die 17. Spielsaison 2027.“
Altes Gemäuer mit nahtlosem Zusammenspiel
Auch baulich gibt es eine Verbindung: Die Grundmauern beider Spielorte reichen ins 13. Jahrhundert zurück. Zeitlich greifen die Festivals ineinander: „Die Sommerspiele Perchtoldsdorf schließen im Sommer nahtlos an das Theaterfestival Steudltenn an, sodass wir beide historischen Spielorte mit voller Aufmerksamkeit, frischer Kraft und doppelter Begeisterung bespielen werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.