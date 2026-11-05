In Galtür wird Schnee vom Vorjahr zur Loipe!

Rund 10.000 Kubikmeter Schnee wurden zuletzt eingelagert. Zum Schutz vor der Sonne wird der Schnee mit 2000 Kubikmeter Hackschnitzel zugedeckt. „Die Hackschnitzel transportieren wir im Herbst zu Heizwerken in der Region“, erklärt der Galtürer Erdbau-Unternehmer und ehemalige Bagger-Vize-Europameister David Raggl. Für das Snowfarming nutzt man laut Bartl bestehende Leitungen des öffentlichen Wassernetzes, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der Touristiker spricht von einem ressourcenschonenden Kreislauf.