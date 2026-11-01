Formula 1 Live Updates
LIVE: Antonelli on the Verge of the Title! Who Will Win in Mexico?
Will Kimi Antonelli be crowned Formula 1 World Champion today? The race in Mexico will tell! We’re covering it live (live updates below).
Here’s the live ticker:
Here are the current standings
Starting from fourth on the grid, Kimi Antonelli is on track for his first world championship title. If the 20-year-old Italian finishes among the top nine drivers in today’s Mexican Grand Prix, he will be crowned the youngest world champion in Formula 1 history.
Here are the championship standings:
However, his remaining mathematical rivals for the championship are on the front row of the grid: Lewis Hamilton secured Ferrari’s first pole position of the season, ahead of George Russell in the second Mercedes.
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