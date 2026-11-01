Tirols Baudenkmäler sollen lebendig bleiben

In Baumkirchen wird die alte Volksschule zum Gemeindeamt. Das 1628 gegründete Franziskanerkloster in Reutte, 2014 von den Brüdern verlassen, erhält Mittel für Sanierung und Umbau. Auch die denkmalgeschützte Kirchenwirt-Veranda in Weerberg wird restauriert. Dazu kommen die Friedhofskapelle Hl. Anna in Sillian, der Kirchturm in Schönwies sowie Dacharbeiten in Schwendt und Ötztal-Bahnhof. Land und Gemeinden finanzieren die Stiftung zu gleichen Teilen. Bei den Vorhaben wirken auch Bund, Kirche und private Initiativen mit.