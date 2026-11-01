Tirols Baudenkmäler sollen lebendig bleiben

Vom Kloster bis zur alten Volksschule: Rund 1,75 Millionen Euro stellt die Landesgedächtnisstiftung für Tirols Kulturdenkmäler und Museen bereit. Weitere 365.000 Euro sichern Vergaberechte für 35 Studierendenunterkünfte an der Reichenauer Straße 149 beim Innsbrucker Sandwirt.
Eine Wirtshausveranda kann ebenso Erinnerungen bewahren wie ein Kloster. Die Summe von 1,75 Millionen Euro stellt die Landesgedächtnisstiftung nun für Kulturdenkmäler und museale Maßnahmen bereit. Entscheidend ist dabei auch, wie historische Bauten im Alltag weiterleben.
Vom alten Klassenzimmer zum neuen Gemeindeamt
In Baumkirchen wird die alte Volksschule zum Gemeindeamt. Das 1628 gegründete Franziskanerkloster in Reutte, 2014 von den Brüdern verlassen, erhält Mittel für Sanierung und Umbau. Auch die denkmalgeschützte Kirchenwirt-Veranda in Weerberg wird restauriert. Dazu kommen die Friedhofskapelle Hl. Anna in Sillian, der Kirchturm in Schönwies sowie Dacharbeiten in Schwendt und Ötztal-Bahnhof. Land und Gemeinden finanzieren die Stiftung zu gleichen Teilen. Bei den Vorhaben wirken auch Bund, Kirche und private Initiativen mit.
Aus dem Gedenken an den Tiroler Aufstand von 1809 hervorgegangen, verbindet sie Denkmalpflege mit Bildungsförderung: Weitere 365.000 Euro fließen in Vergaberechte für 35 studentische Wohneinheiten in Innsbruck. Die Unterkünfte werden derzeit an der Reichenauer Straße 149 beim Sandwirt errichtet. Durch die erworbenen Rechte kann die Stiftung dort künftig Tiroler Studierenden eine gut gelegene Unterkunft zuteilen.
So steht neben dem Erhalt alter Mauern auch Raum für die nächste Generation auf dem Programm.
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