Missed Out on Second Title
LIVE: Lilli Tagger Concedes Another Break
What a shame! Lilli Tagger lost the final at the WTA 250 tennis tournament in Guangzhou on Sunday, missing out on her second title on the tour. The Austrian fell to Britain’s Harriet Dart 6-4, 3-6, 4-6.
Not a trace of nerves! In her third WTA final, Lilli Tagger (ranked No. 53 in the world) got off to a dream start. She immediately broke serve to take a 1-0 lead. Shortly afterward, she even had the chance to go up 3-0. But Harriet Dart (world No. 83) fought back, found her rhythm, and broke Tagger in the eighth game. That wasn’t a problem for Tagger either! The 18-year-old from East Tyrol immediately broke back and served out the set. Tagger clenched her fist.
The second set started off more evenly matched. Trailing 1–2, Tagger weathered a tight spot and held her serve with great effort. Shortly afterward, however, she was broken to fall behind 3–5. Dart then played flawlessly and evened the match at one set apiece.
Suddenly, tears streameddown
’s face. A deciding set was needed. And in that set, there was a nightmare start from the Austrian perspective: Tagger lost her service game to love. Give up? Not a chance! Tagger broke back to make it 2–2—and suddenly, tears streamed down Dart’s face. Physical problems? The exact reason was unclear.
First-ever title for Dart
And it remained a rollercoaster ride: three breaks in a row followed (two by Dart, one by Tagger). At 3–5, Tagger fended off two match points. But that didn’t rattle Dart. Shortly thereafter, the British player served out the match, sealing Tagger’s defeat. For the 30-year-old Dart, this is her first title on the WTA Tour.
GUANGZHOU (WTA-250, $283,347, hard court) – Final:
Harriet Dart (GBR-Q) - Lilli Tagger (AUT-4) 4-6, 6-3, 6-4
TOKYO (WTA-500, $1.207 million, hard) – Final:
Diana Schnaider (RUS-3) – Leylah Fernandez (CAN) 6-4, 5-7, 6-2
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