LIVE: Lilli Tagger Concedes Another Break

Not a trace of nerves! In her third WTA final, Lilli Tagger (ranked No. 53 in the world) got off to a dream start. She immediately broke serve to take a 1-0 lead. Shortly afterward, she even had the chance to go up 3-0. But Harriet Dart (world No. 83) fought back, found her rhythm, and broke Tagger in the eighth game. That wasn’t a problem for Tagger either! The 18-year-old from East Tyrol immediately broke back and served out the set. Tagger clenched her fist.