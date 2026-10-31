Devastating Diagnosis
Hartberg Captain Komposch Suffers a Fibula Fracture!
What a bitter diagnosis: Hartberg captain Paul Komposch will be sidelined for a long time again, as the center back suffered a fibula fracture during his team’s 4-0 victory over GAK on Friday!
That’s what Hartberg general manager Erich Korherr said following an X-ray examination. An MRI scheduled for Monday in Graz should provide further insight into the injury. The 25-year-old Komposch had returned in May after tearing his cruciate ligament and spending over 300 days on the sidelines.
On Friday, GAK forward Alexander Hofleitner was clearly late in his aggressive press against the defender just seconds into the game. The fact that Hofleitner did not receive a card for this was heavily criticized by Hartberg and TSV coach Markus Schopp.
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