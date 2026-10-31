LIVE NOW: LASK vs. WSG Tirol

The past few weeks haven’t been easy for LASK. Coach Dietmar Kühbauer’s team is struggling with the dual demands of the Champions League and setbacks like the recent losses to Salzburg (1–3), Rapid (0–2), and Sturm Graz (1–2). In the standings, the gap to leader Rapid has grown to eight points. That made the team’s display of determination in the Cup match against SV Ried all the more important. Wednesday’s 5–4 victory in extra time left Kühbauer “super happy” and Sascha Horvath equally delighted.