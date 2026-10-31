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Bundesliga LIVE Updates

LIVE NOW: LASK vs. WSG Tirol

Nachrichten
31.10.2026 04:47
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matchday 11 in Austria’s Bundesliga: Defending champion LASK faces WSG Tirol at home. We’re covering the game live (see below). The score is currently 2-1! 

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Here’s the LIVE TICKER:

The past few weeks haven’t been easy for LASK. Coach Dietmar Kühbauer’s team is struggling with the dual demands of the Champions League and setbacks like the recent losses to Salzburg (1–3), Rapid (0–2), and Sturm Graz (1–2). In the standings, the gap to leader Rapid has grown to eight points. That made the team’s display of determination in the Cup match against SV Ried all the more important. Wednesday’s 5–4 victory in extra time left Kühbauer “super happy” and Sascha Horvath equally delighted.

“I’d rather win 4–3 than 1–0!”
“The mentality and passion were incredible,” the midfield dynamo breathed a sigh of relief. Horvath, however, also called for improvements. “We simply have to eliminate the minor mistakes we’re currently making, both with and without the ball.” Kühbauer described his team as being in “recovery mode” on Friday. “We made it hard on ourselves against Ried; tomorrow, we need to be more clinical in front of the goal,” demanded the championship-winning coach. When asked about the many goals conceded, he stated: “I’d rather win 4–3 than 1–0.”

Seventh-place WSG also had their hands full in the Cup, only advancing in a penalty shootout during a sold-out derby against second-division side Wacker Innsbruck. “We thought things would continue that way, but then we were a few percentage points short,” analyzed coach Philipp Semlic. In Linz, at least, they don’t have to deal with being the favorites. “The switch is a challenge, but we have to face it and grow as a team through it,” said former LASK player Thomas Goiginger.

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