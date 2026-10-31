Pkw gegen Traktor: Zwei Personen schwer verletzt

Mann in Wrack eingeklemmt

Der Lenker des Pkw wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachten die Rettungskräfte den 63-Jährigen mit schweren Verletzungen in das LKH Judenburg. Seine 55-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden. Der 42-jährige Traktorfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert.