Pkw gegen Traktor: Zwei Personen schwer verletzt

Am Samstagnachmittag kollidierte ein Pkw bei Zeltweg frontal mit einem Traktor. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit werden.
Gegen 14.30 war ein 42-Jähriger mit seinem Traktor auf der B78 in Richtung Zeltweg (Bezirk Murtal) unterwegs. Zur selben Zeit fuhren ein 63-Jähriger und seine 55-jährige Beifahrerin mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung nach Weißkirchen. Zeugenaussagen zufolge geriet der Autofahrer in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß in weiterer Folge frontal mit dem Traktor zusammen.
Mann in Wrack eingeklemmt
Der Lenker des Pkw wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachten die Rettungskräfte den 63-Jährigen mit schweren Verletzungen in das LKH Judenburg. Seine 55-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden. Der 42-jährige Traktorfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert.
Die B78 war für die Dauer des Einsatzes im Bereich der Unfallstelle von 14.30 Uhr bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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