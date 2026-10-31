Premier League
Ouch! Glasner’s Nottingham loses again
It’s not just at Manchester United—the pressure is mounting on the coach at Nottingham Forest as well—in this case, on Oliver Glasner! The team led by the Austrian, who was brought in amid high expectations, lost on the road to Brentford and now sits in second-to-last place in the Premier League …
Behind Nottingham is only last year’s surprise team, Sunderland, featuring Kevin Danso. The Austrian national team defender was only a substitute in the 1-3 loss at Coventry.
Forest is barely scoring any goals
With just six points from nine rounds, Forest is stuck at the bottom of the league. Glasner’s team has lost four of its last five matches and is barely scoring any goals.
Xaver Schlager was substituted at halftime on Saturday. Before the international break, Manchester City will visit Nottingham.
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