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Geheimnisvolle Krypta

Wo selbst die Toten zum Tanze bitten

Niederösterreich
01.11.2026 15:00
Zwischen Totenschädeln und barocken Fresken erzählt die Krypta in Dürnstein von der ...
Zwischen Totenschädeln und barocken Fresken erzählt die Krypta in Dürnstein von der Vergänglichkeit des Menschen.(Bild: Gregor Semrad)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Bettina Kreuter
Von Mark Perry und Bettina Kreuter

In Dürnsteins Krypta begegnen sich Macht und Ewigkeit. Zwischen Totenschädeln, düsteren Fresken und barocker Pracht wird die Vergänglichkeit des Lebens spürbar. Ein Schritt hinunter – und plötzlich scheint die Zeit stillzustehen. Kühle Mauern, geheimnisvolle Bilder und Totenschädel, die stumm von den Wänden blicken. 

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Tief unter der Kirche des ehemaligen Stiftes Dürnstein in der Wachau liegt ein Ort, der seine Besucher unweigerlich innehalten lässt. Hier hat der Tod seinen ganz eigenen Auftritt. Und selbst Kaiser, Päpste und Bischöfe müssen zum letzten Tanz antreten. Es ist eine Begegnung mit der Vergänglichkeit, die unter die Haut geht. Denn diese barocke Totenkapelle erzählt nicht nur von längst vergangenen Zeiten, sondern von einer Wahrheit, der kein Mensch entkommen kann: Irgendwann endet jeder Lebensweg. Ganz gleich, wie mächtig, reich oder angesehen jemand gewesen sein mag.

Ein Eingang, der nichts beschönigt
Schon der Zugang zur Krypta ist eine eindringliche Mahnung. Am Ende des Ostflügels des Kreuzganges bewachen überlebensgroße Figuren den Eingang: der Tod und Chronos, die Verkörperung der Zeit. Über der Tür, eingerahmt von Totenschädeln, steht unmissverständlich: „Eingang in die Todten-Capellen und Kruften“. Darunter die lateinische Inschrift: „Omni ad mortem hora curritur absque mora“ – ohne Aufschub eilt alles dem Tod entgegen. Worte, die auch nach mehr als 300 Jahren nichts von ihrer Wucht verloren haben. Im Zuge der großen Barockisierung ließ Propst Hieronymus Übelbacher die ehemalige Totenkapelle 1718/19 neu gestalten. Die Künstler Wolfgang Ehrenreich Priefer aus Miespach und Matthias Pichler aus Krems schufen ein malerisches Gesamtkunstwerk, das den Betrachter nicht mit der Vergänglichkeit allein lässt, sondern ihn geradezu mit ihr konfrontiert.

Wenn Kaiser und Bettler gleich werden
Im Inneren entfaltet sich ein kunstvoller Totentanz. Kaiser und Edelleute, Papst und Bischof – sie alle sind in Medaillons dargestellt. Doch ihre stolzen Titel und ihre einstige Macht schützen sie nicht vor dem letzten Auftritt. Der Tod bittet alle zum Tanz. Niemand kann sich ihm entziehen, niemand kann ihn aufhalten.

Unter den Herrscherbildnissen finden sich vier eindrucksvolle Allegorien: Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Sie verweisen auf die christliche Vorstellung vom Ende des Lebens und dem anschließenden göttlichen Urteil. Auch ein Spruch aus dem Matthäusevangelium begleitet die Besucher. Er mahnt, das eigene Leben nicht in Sünde und Gleichgültigkeit verstreichen zu lassen.

Es ist eine Botschaft, die in der stillen Gruft besonders eindringlich wirkt. Was bleibt von einem Menschen, wenn Titel, Besitz und weltlicher Glanz längst verblasst sind? Was zählt am Ende wirklich?

Der Propst fand hier seine letzte Ruhe
Auch der Schöpfer dieser prachtvollen Stiftswelt hat in der Krypta seinen Platz gefunden. Propst Hieronymus Übelbacher, der maßgeblich für die barocke Umgestaltung Dürnsteins verantwortlich war, wurde an bevorzugter Stelle über seinem Vorgänger Godefried von Haselingen bestattet. Zwei Geistliche, die das Stift geprägt und seine Geschichte mitgeschrieben haben.

Übelbacher hatte mit großer Leidenschaft ein barockes Gesamtkunstwerk geschaffen. Doch selbst seine prachtvolle Epoche sollte nicht von Dauer sein. 1788 wurde das Stift unter Kaiser Joseph II. aufgehoben und als Pfarre dem Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg übergeben, zu dem es bis heute gehört.

Ein Schatten über vergangener Pracht
Von der einstigen geistlichen Größe blieb vieles erhalten. Doch mit der Aufhebung endete ein bedeutendes Kapitel der Dürnsteiner Geschichte. Über die Jahrhunderte legte sich ein Hauch von Verlassenheit über das Haus. Gerade in der Krypta scheint diese Melancholie besonders spürbar zu werden. Vielleicht ist es das Paradoxe dieses Ortes: Ausgerechnet am Höhepunkt seiner barocken Pracht schuf das Stift ein Denkmal für die Vergänglichkeit. Während oben die berühmte blaue Fassade von Dürnstein im Licht der Wachau leuchtet und die Donau gemächlich vorbeizieht, erzählen tief unten Tod und Zeit ihre uralte Geschichte.
Und plötzlich wirken die kunstvollen Fresken wie ein Spiegel des eigenen Lebens. Denn der letzte Tanz wartet auf jeden von uns. Ganz gleich, wie groß die Spuren waren, die wir auf dieser Welt hinterlassen haben.

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