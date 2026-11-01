Wo selbst die Toten zum Tanze bitten

Ein Schatten über vergangener Pracht

Von der einstigen geistlichen Größe blieb vieles erhalten. Doch mit der Aufhebung endete ein bedeutendes Kapitel der Dürnsteiner Geschichte. Über die Jahrhunderte legte sich ein Hauch von Verlassenheit über das Haus. Gerade in der Krypta scheint diese Melancholie besonders spürbar zu werden. Vielleicht ist es das Paradoxe dieses Ortes: Ausgerechnet am Höhepunkt seiner barocken Pracht schuf das Stift ein Denkmal für die Vergänglichkeit. Während oben die berühmte blaue Fassade von Dürnstein im Licht der Wachau leuchtet und die Donau gemächlich vorbeizieht, erzählen tief unten Tod und Zeit ihre uralte Geschichte.

Und plötzlich wirken die kunstvollen Fresken wie ein Spiegel des eigenen Lebens. Denn der letzte Tanz wartet auf jeden von uns. Ganz gleich, wie groß die Spuren waren, die wir auf dieser Welt hinterlassen haben.