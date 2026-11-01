Steirische Skigebiete stehen in den Startlöchern

Hohe Nachfrage, aber Herausforderungen bleiben nicht aus

Ein früher Start werde immer wichtiger, das habe man in den letzten Jahren gemerkt. „Die Nachfrage im November ist schon hoch, es werden auch immer mehr Saisonkarten verkauft.“ So wollen der Hauser Kaibling oder die Turracher Höhe am 28. November starten, am Kreischberg und im Lachtal soll es am 4. Dezember losgehen, am Präbichl und Salzstiegl wird man wohl ab 5. Dezember die Pisten unsicher machen können (Daten am besten immer aktuell checken).