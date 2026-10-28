LIVE: 1-1! Bregenz ties the game against Salzburg

With their victory over LASK, Salzburg has emerged as the only serious challenger to league-leading Rapid; in the Cup, the second-division side from Bregenz shouldn’t pose a major obstacle. “We want to carry the momentum from the game against LASK and advance to the next round with a focused performance,” explained Danny Röhl. The coach of the Salzburg team—which last won the Cup in 2022—expects, as always, an ambitious underdog. “As is typical in the Cup, Bregenz is an opponent that will do everything in its power to trip us up. We’re fully aware of that,” said Röhl.