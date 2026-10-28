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Cup Round of 16

LIVE: 1-1! Bregenz ties the game against Salzburg

Nachrichten
28.10.2026 05:16
Salzburg leads in Bregenz.
Salzburg leads in Bregenz.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Round of 16 in the ÖFB Cup! Red Bull Salzburg is the clear favorite against second-division side Schwarz-Weiß Bregenz. We’re covering the game live—see the live ticker below. The score is currently 2–1 in favor of Salzburg.

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Here’s the live ticker:

With their victory over LASK, Salzburg has emerged as the only serious challenger to league-leading Rapid; in the Cup, the second-division side from Bregenz shouldn’t pose a major obstacle. “We want to carry the momentum from the game against LASK and advance to the next round with a focused performance,” explained Danny Röhl. The coach of the Salzburg team—which last won the Cup in 2022—expects, as always, an ambitious underdog. “As is typical in the Cup, Bregenz is an opponent that will do everything in its power to trip us up. We’re fully aware of that,” said Röhl.

Sunday’s victory in the top-of-the-table clash boosted confidence but also resulted in a few injuries. Leandro Morgalla and Damir Redzic are unavailable due to muscle issues, while Dominik Schmid (knee sprain) and Sota Kitano (blow to the ankle) are also out.

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