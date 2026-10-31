Die kleine Botin verschickt blaue Wunder

Wie ich mit ganz wenig Aufwand und ein bisschen Kreativität schon rechtzeitig schöne Weihnachtskarten bastle. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kaum neigt sich der Oktober dem Ende zu, könnte man eigentlich schon an Weihnachten denken. Ich bin gern früh(er) dran, weil ich so die Möglichkeit habe, vermehrt nachhaltige Dinge zu besorgen, statt unter Druck irgendetwas.
Heuer schreibe ich meine Karten-Grüße auch mal anders: mit dem Sonnenlicht des Herbstes, ein paar Gräsern oder Rosmarinzweigen. Das Zauberwort heißt Cyanotypie! Klingt kompliziert, ist aber eines der ältesten fotografischen Verfahren der Welt. Schon im 19. Jahrhundert wurden so Abbildungen gemacht. Ich habe mir ein einfaches Set besorgt und am Küchentisch losgelegt: es sind zwei Lösungen (Ammoniumeisencitrat, rotes Blutlaugensalz) zu gleichen Teilen zu mischen und mit einem breiten Pinsel auf festes Papier zu streichen. Darauf nach Belieben die Gräser auflegen, mit einer Kunststoffplatte fixieren und in die Sonne legen. Nach etwa 15 Minuten ist die Magie geschehen! Das Blatt wird nun mit Wasser abgewaschen und plötzlich wird es sichtbar: Dort wo die Pflanzen lagen, bleibt die helle Stelle am Papier und der Hintergrund erstrahlt in kräftigem Petrol-Blau. Die Konturen verschwimmen leicht und machen so den individuellen Look aus.
Die Abdrücke klappen auch mit Scherenschnitten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Für Kinder ist es eine tolle, spannende Sache, wie sich das Papier verfärbt und beim Auswaschen können alle mitmachen. Und die kitschigen Glitzer-Karten bleiben heuer im Geschäft...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.