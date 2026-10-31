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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin verschickt blaue Wunder

Niederösterreich
31.10.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich mit ganz wenig Aufwand und ein bisschen Kreativität schon rechtzeitig schöne Weihnachtskarten bastle. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Kaum neigt sich der Oktober dem Ende zu, könnte man eigentlich schon an Weihnachten denken. Ich bin gern früh(er) dran, weil ich so die Möglichkeit habe, vermehrt nachhaltige Dinge zu besorgen, statt unter Druck irgendetwas.

Heuer schreibe ich meine Karten-Grüße auch mal anders: mit dem Sonnenlicht des Herbstes, ein paar Gräsern oder Rosmarinzweigen. Das Zauberwort heißt Cyanotypie! Klingt kompliziert, ist aber eines der ältesten fotografischen Verfahren der Welt. Schon im 19. Jahrhundert wurden so Abbildungen gemacht. Ich habe mir ein einfaches Set besorgt und am Küchentisch losgelegt: es sind zwei Lösungen (Ammoniumeisencitrat, rotes Blutlaugensalz) zu gleichen Teilen zu mischen und mit einem breiten Pinsel auf festes Papier zu streichen. Darauf nach Belieben die Gräser auflegen, mit einer Kunststoffplatte fixieren und in die Sonne legen. Nach etwa 15 Minuten ist die Magie geschehen! Das Blatt wird nun mit Wasser abgewaschen und plötzlich wird es sichtbar: Dort wo die Pflanzen lagen, bleibt die helle Stelle am Papier und der Hintergrund erstrahlt in kräftigem Petrol-Blau. Die Konturen verschwimmen leicht und machen so den individuellen Look aus.

Die Abdrücke klappen auch mit Scherenschnitten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Für Kinder ist es eine tolle, spannende Sache, wie sich das Papier verfärbt und beim Auswaschen können alle mitmachen. Und die kitschigen Glitzer-Karten bleiben heuer im Geschäft...

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