Die kleine Botin verschickt blaue Wunder

Heuer schreibe ich meine Karten-Grüße auch mal anders: mit dem Sonnenlicht des Herbstes, ein paar Gräsern oder Rosmarinzweigen. Das Zauberwort heißt Cyanotypie! Klingt kompliziert, ist aber eines der ältesten fotografischen Verfahren der Welt. Schon im 19. Jahrhundert wurden so Abbildungen gemacht. Ich habe mir ein einfaches Set besorgt und am Küchentisch losgelegt: es sind zwei Lösungen (Ammoniumeisencitrat, rotes Blutlaugensalz) zu gleichen Teilen zu mischen und mit einem breiten Pinsel auf festes Papier zu streichen. Darauf nach Belieben die Gräser auflegen, mit einer Kunststoffplatte fixieren und in die Sonne legen. Nach etwa 15 Minuten ist die Magie geschehen! Das Blatt wird nun mit Wasser abgewaschen und plötzlich wird es sichtbar: Dort wo die Pflanzen lagen, bleibt die helle Stelle am Papier und der Hintergrund erstrahlt in kräftigem Petrol-Blau. Die Konturen verschwimmen leicht und machen so den individuellen Look aus.