Männergesundheit: Schluss mit „Passt eh alles!“

„Passt eh alles!“ – das sagen viele Männer, selbst wenn Stress, Schlafprobleme oder Erschöpfung längst zum Alltag gehören. Doch wer gesund bleiben will, sollte rechtzeitig auf sich schauen. Warum sich Vorsorge lohnt und die Apotheke ums Eck dabei eine wichtige Anlaufstelle ist.