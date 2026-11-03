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Männergesundheit: Schluss mit „Passt eh alles!“

Steiermark
03.11.2026 00:01
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Männergesundheit beginnt oft mit einem Gespräch. Warum die Apotheke dabei eine wichtige Rolle ...
Männergesundheit beginnt oft mit einem Gespräch. Warum die Apotheke dabei eine wichtige Rolle spielt.(Bild: Nicole Seiser)
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Von Promotion Team

„Passt eh alles!“ – das sagen viele Männer, selbst wenn Stress, Schlafprobleme oder Erschöpfung längst zum Alltag gehören. Doch wer gesund bleiben will, sollte rechtzeitig auf sich schauen. Warum sich Vorsorge lohnt und die Apotheke ums Eck dabei eine wichtige Anlaufstelle ist.

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„Wie geht’s dir?“ – „Passt eh alles!“ Ein Satz, den viele Männer kennen. Auch wenn der Schlaf schlecht ist, der Stress zunimmt oder die Energie fehlt. Solange der Alltag funktioniert, wird die eigene Gesundheit gerne auf später verschoben.

Dabei lohnt es sich, rechtzeitig hinzuschauen. Nicht nur bei der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung, sondern auch zwischendurch. Manchmal beginnt das mit einem Gespräch in der Apotheke ums Eck.

Auch die Seele braucht Aufmerksamkeit
Psychische Belastungen zeigen sich nicht immer durch Niedergeschlagenheit. Schlafprobleme, Gereiztheit oder Erschöpfung können ebenfalls Hinweise sein.

Apothekerinnen und Apotheker hören hin, fragen nach und helfen, Beschwerden einzuordnen. Oft gibt es alltagstaugliche Möglichkeiten rund um Schlaf, Bewegung und Stressbewältigung. Bei anhaltenden oder stärkeren Problemen unterstützen sie dabei, professionelle Hilfe zu finden.

Denn nicht für jedes Problem gibt es eine Tablette. Aber ein Gespräch kann ein wichtiger erster Schritt sein.

Arzneimittel: Was hilft wirklich?
Ob Schmerzmittel, Schlafmittel oder Medikamente gegen Bluthochdruck: Die richtige Anwendung ist entscheidend. Besonders bei mehreren Arzneimitteln können Wechselwirkungen auftreten. Hier sorgt die Beratung in der Apotheke für mehr Sicherheit.

Das gilt auch für pflanzliche Präparate und Nahrungsergänzungsmittel. Magnesium, Vitamin D, Zink oder pflanzliche Mittel werden häufig beworben. In der Apotheke erfährt man, was wirklich dahintersteckt, welche Wirkungen belegt sind und wann eine Einnahme sinnvoll sein kann. Denn nicht alles, was beworben wird, ist auch sinnvoll.

Vorsorge beginnt, bevor etwas wehtut
Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte oder ungünstige Blutfettwerte verursachen oft lange keine Beschwerden.

Viele Apotheken bieten deshalb Gesundheitschecks an, etwa Blutdruckmessungen oder Bestimmungen von Blutzucker, Langzeitblutzucker und Blutfetten. Die Ergebnisse werden verständlich erklärt. Bei auffälligen Werten wird eine ärztliche Abklärung empfohlen.

Doch Vorsorge bedeutet mehr als Zahlen und Messwerte. Auch Bauchumfang, Ernährung, Bewegung und Muskelkraft beeinflussen unsere Gesundheit. Die Apotheke hilft, persönliche Risiken besser zu verstehen und sinnvolle Veränderungen im Alltag umzusetzen.

Auch Prostata und Hoden nicht vergessen
Mit zunehmendem Alter lohnt es sich, sich über Möglichkeiten der Prostatakrebs-Früherkennung zu informieren. Hodenkrebs betrifft hingegen häufiger jüngere Männer.

Auch selbst kann man aufmerksam bleiben: Wer seine Hoden gelegentlich betrachtet und abtastet, lernt Veränderungen wie Knoten, Schwellungen oder Verhärtungen besser zu erkennen. Ebenso sollten Beschwerden beim Wasserlassen ernst genommen werden. Auffälligkeiten gehören ärztlich abgeklärt.

Nicht erst warten, bis die Warnlampe leuchtet!
Männergesundheit betrifft den ganzen Menschen: Körper, Seele und Lebensqualität. Die Apotheke vor Ort ist dabei ein unkomplizierter Ansprechpartner, der zuhört, verständlich berät und weiterhilft.

Also, liebe Männer: Schaut lieber rechtzeitig hin, bevor die rote Warnlampe leuchtet. Denn Vorsorgen ist besser als Sorgen!

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