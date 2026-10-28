Jubel über 3. Platz bei „9 Plätze – 9 Schätze“

„Die Rax-Seilbahn ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1926 ein wesentlicher Motor für die touristische Entwicklung unserer Region. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil unseres touristischen Angebots und stärkt die Position der Wiener Alpen als attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel weit über Ostösterreich hinaus“, freut sich auch Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich.