Jubel über 3. Platz bei „9 Plätze – 9 Schätze“

Erst heuer feierte die beliebte Rax-Seilbahn in Reichenau, Bezirk Neunkirchen, ihren 100. Geburtstag. Am Montag gab es einen weiteren Grund zum Feiern, denn bei der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ erreichte die beliebte Gondel, wie berichtet, Platz drei.
Die Rax-Seilbahn erreichte beim ORF-Finale „9 Plätze – 9 Schätze“ den sensationellen dritten Platz. Für Betreiber Bernd Scharfegger ist das ein würdiger Höhepunkt im 100-Jahr-Jubiläum. „Wir sind stolz darauf, dass wir seit 100 Jahren diese Brücke zwischen Alltag und Bergwelt schlagen dürfen“.
Seit 1926 bringt Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn Gäste in die Bergwelt. Rund 200.000 Menschen schweben jährlich in weniger als acht Minuten von Hirschwang auf das 1.546 Meter hohe Rax-Plateau. Damit ist die Seilbahn ein wichtiger Motor für den Tourismus in den Wiener Alpen.
„Die Rax-Seilbahn ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1926 ein wesentlicher Motor für die touristische Entwicklung unserer Region. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil unseres touristischen Angebots und stärkt die Position der Wiener Alpen als attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel weit über Ostösterreich hinaus“, freut sich auch Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich.
Die Familie Scharfegger prägt die touristische Entwicklung rund um die Rax seit mehr als 50 Jahren. Heute setzt Bernd Scharfegger auf die Verbindung von Natur, Kultur und nachhaltigem Tourismus. Sein Ziel: die einzigartige Bergwelt bewahren und auch für kommende Generationen erlebbar machen.
Den Sieg holte sich diesmal Tilisuna in Vorarlberg.
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