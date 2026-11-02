Altes Bad. Neues Raumgefühl. So geht’s!

Zwei Wochen, dieselben Quadratmeter und ein völlig neues Badgefühl: Ein beeindruckender Badumbau im südlichen Niederösterreich zeigt, was mit guter Planung möglich ist. Wer jetzt selbst Lust auf Veränderung bekommt, sollte sich den 13. und 14. November vormerken. Bei der bazuba Hausmesse in Wiener Neustadt und Guntramsdorf warten persönliche Beratung, jede Menge Badideen und bis zu 800 Euro Messerabatt.