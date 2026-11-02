Altes Bad. Neues Raumgefühl. So geht’s!

Zwei Wochen, dieselben Quadratmeter und ein völlig neues Badgefühl: Ein beeindruckender Badumbau im südlichen Niederösterreich zeigt, was mit guter Planung möglich ist. Wer jetzt selbst Lust auf Veränderung bekommt, sollte sich den 13. und 14. November vormerken. Bei der bazuba Hausmesse in Wiener Neustadt und Guntramsdorf warten persönliche Beratung, jede Menge Badideen und bis zu 800 Euro Messerabatt.
Manchmal braucht es nur einen Blick auf zwei Fotos, um zu erkennen, wie viel Veränderung möglich ist. Bei diesem Badezimmer in der Umgebung von Wiener Neustadt liegen zwischen den Vorher-Nachher-Aufnahmen gerade einmal zwei Wochen - optisch jedoch Welten.
Vor der Sanierung bestimmten gelb-orange Bodenfliesen, weiße Wandfliesen mit Dekorbordüre, eine erhöhte Badewanne und eine kleine Eckdusche das Bild. Dazu kamen Dachschrägen, die den Raum trotz seiner Größe unruhig und verwinkelt wirken ließen.
Heute ist davon kaum noch etwas zu erkennen. Statt vieler einzelner Elemente prägen großzügige graue Flächen, moderne Glasabtrennungen, warme Holzoptik und ein durchdachtes Lichtkonzept das Badezimmer. Das Erstaunliche: Die Raumgröße hat sich nicht verändert. Nur die Möglichkeiten wurden neu genutzt.
Die Badewanne blieb – und trotzdem ist alles anders
Besonders spannend ist der direkte Vergleich. Die Badewanne befindet sich nach wie vor unter dem Dachfenster. Doch statt der früheren erhöhten Einfassung fügt sie sich heute harmonisch in die neue Gestaltung ein. Auch die kompakte Eckdusche ist Geschichte. An ihrer Stelle sorgt ein moderner Duschbereich mit transparenten Glasflächen, dunklen Wandoberflächen und einer großzügigen Regendusche für ein völlig neues Duscherlebnis.
Ein schwebender Doppelwaschtisch in Holzoptik schafft zusätzlichen Stauraum. Der große Spiegel lässt den Raum offener wirken. Und die indirekte Beleuchtung entlang der Dachschrägen setzt genau jene Bereiche in Szene, die zuvor eine planerische Herausforderung waren. Das Ergebnis ist ein Badezimmer, das nicht nur moderner aussieht, sondern den vorhandenen Platz wesentlich besser zur Geltung bringt.
Lust auf ein neues Bad? Dann ab zur bazuba Hausmesse!
Wer beim Anblick dieser Verwandlung an sein eigenes Badezimmer denkt, bekommt schon bald Gelegenheit, die Möglichkeiten persönlich kennenzulernen.
Am 13. und 14. November 2026 lädt bazuba zur Hausmesse in die beiden Schauräume Wiener Neustadt und Guntramsdorf ein.
Dort dreht sich alles um die Frage: Was könnte aus meinem Badezimmer werden? Ob eine moderne Dusche statt der alten Badewanne, neue Wand- und Bodenoberflächen oder eine komplette Neugestaltung – die Badsanierungsspezialisten von bazuba zeigen unterschiedliche Lösungen und beraten individuell.
Besucherinnen und Besucher können Materialien und Oberflächen direkt ansehen, Gestaltungsmöglichkeiten vergleichen und ihre eigenen Ideen mit den Profis besprechen. Das besondere Messe-Highlight: Bis zu 800 Euro Messerabatt auf die Badsanierung!
Neues Bad geplant? So einfach kann der erste Schritt sein
Viele kennen das: Das Badezimmer ist in die Jahre gekommen, doch die Sanierung wird immer wieder verschoben.Wie lange dauert der Umbau? Was kostet ein neues Bad? Muss wirklich alles herausgerissen werden? Und wer kümmert sich um die Umsetzung?
Bei bazuba beginnt der Weg zum neuen Badezimmer deshalb mit einem persönlichen Gespräch. Zunächst werden die Wünsche und Vorstellungen geklärt. Anschließend prüfen die Spezialisten die bestehende Situation direkt vor Ort und entwickeln eine passende Lösung. Das individuelle Angebot ist kostenlos und unverbindlich.
Dabei muss es nicht immer eine Komplettbadsanierung sein. Je nach Ausgangssituation können auch eine Teilsanierung, ein neuer Duschbereich oder die Modernisierung einzelner Oberflächen für eine deutliche Verbesserung sorgen. Entscheidend ist, dass die Lösung zum Raum, zu den Menschen und zum vorgesehenen Budget passt.
Zwei Wochen, die einen großen Unterschied machen
Wie viel mit einer durchdachten Planung möglich ist, zeigt das Badezimmer aus dem südlichen Niederösterreich eindrucksvoll. Die umfassende Sanierung wurde in rund zwei Wochen umgesetzt. Natürlich hängt die Dauer eines Badumbaus immer vom Umfang und den baulichen Gegebenheiten ab. Umso wichtiger sind eine sorgfältige Vorbereitung, verlässliche Absprachen und ein klar strukturierter Ablauf.
Denn am Ende geht es um mehr als neue Armaturen oder moderne Oberflächen. Es geht um einen Raum, den man jeden Tag nutzt – und in dem man sich wieder richtig wohlfühlen möchte.
Wer herausfinden möchte, welches Potenzial im eigenen Badezimmer steckt, hat bei der bazuba Hausmesse am 13. und 14. November die ideale Gelegenheit dazu.
bazuba Hausmesse mit bis zu 800 Euro Messerabatt!
Wann:
In den bazuba Schauräumen:
Jetzt Hausmesse besuchen, Möglichkeiten entdecken und Messerabatt sichern! Eintritt frei – keine Anmeldung notwendig!