Nerven flattern – Austria verliert und WAC hofft!

Es wird wieder spannend um den Einzug ins Meister-Play-off in der Regionalliga Kärnten. Nach der Niederlage von Treibach (1:2 in Wolfsberg) und der Pleite von Austria Klagenfurt (0:3 in Völkermarkt) sind plötzlich auch wieder die WAC Amateure im Rennen um Platz vier. Einzig Velden ist bislang fix qualifiziert. Die Highlights der Runde gibt es im Video.