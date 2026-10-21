Wohnungssuche in Kärnten wird deutlich einfacher

„Keine leeren Kilometer“ wird es bald für Wohnungssuchende aber auch Gemeinden, Städte und gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) in Kärnten laut Landesvize Gaby Schaunig mehr geben. Denn bisher mussten Suchende bei jedem einzelnen Anbieter für eine gemeinnützige Wohnung einen eigenen Antrag stellen. „Mit dem Kärntner Wohnticket passiert alles an einer Stelle“, erklärt Schaunig. „Auch die Anbieter werden auf einen Blick sehen, was bearbeitet wird. Doppelgleisigkeiten fallen weg.“