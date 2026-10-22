„Krone“-Familientag bei der NÖ Landesausstellung

Der NÖ Landesausstellung liegt eines besonders am Herzen: Der Zugang zu Vermittlung für jedes Alter. Das breitgefächerte Führungsangebot richtet sich daher nicht nur an Erwachsene, auch Kindern und Jugendlichen soll das Thema verständlich und ansprechend vermittelt werden. Um eben auch die jüngsten Gäste für psychische Gesundheit zu sensibilisieren, wurde das interaktive Vermittlungsprogramm für Kinder und Familien entwickelt. Die Familienführung „Den Gefühlen auf der Spur“ richtet sich an Kinder bis etwa 12 Jahre und ihre Begleitpersonen.