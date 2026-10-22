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„Krone“-Familientag bei der NÖ Landesausstellung

Niederösterreich
22.10.2026 05:00
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(Bild: © 2026 gaertner.studio, all rights reserved.)
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Noch bis 8. November lädt die niederösterreichische Landesausstellung zu sich ein, um mehr über das Thema Psyche und seelische Gesundheit zu erfahren. Am 30. Oktober lädt die „Krone“ nun auch zum Familientag ein und bringt Ihre Familie kostenlos zu der Ausstellung. 

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Die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 in Amstetten-Mauer steht heuer unter dem Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“. Noch bis 8.11. wird dazu eingeladen, sich dem Thema seelischer Gesundheit aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Zentraler Schauplatz ist das Landesklinikum Mauer, ein Jugendstilensemble, welches bereits seit über 120 Jahren für die psychische Gesundheit in Niederösterreich steht. Erstmalig wird damit eine Landesausstellung in einer Klinik bei laufendem Betrieb realisiert – ein Bekenntnis für Offenheit und Respekt im Umgang mit psychischen Erkrankungen.

(Bild: © 2026 gaertner.studio, all rights reserved.)
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Der NÖ Landesausstellung liegt eines besonders am Herzen: Der Zugang zu Vermittlung für jedes Alter. Das breitgefächerte Führungsangebot richtet sich daher nicht nur an Erwachsene, auch Kindern und Jugendlichen soll das Thema verständlich und ansprechend vermittelt werden. Um eben auch die jüngsten Gäste für psychische Gesundheit zu sensibilisieren, wurde das interaktive Vermittlungsprogramm für Kinder und Familien entwickelt. Die Familienführung „Den Gefühlen auf der Spur“ richtet sich an Kinder bis etwa 12 Jahre und ihre Begleitpersonen.

Im Laufe der acht Stationen lernen Kinder und Erwachsene, Emotionen zu benennen und neue Wege im ...
Im Laufe der acht Stationen lernen Kinder und Erwachsene, Emotionen zu benennen und neue Wege im Umgang mit ihnen zu finden. Wenn wir unsere Gefühle besser verstehen, stärken wir unsere Selbsterkenntnis und Widerstandskraft.(Bild: moritz scheer)
(Bild: scheer a moment - moritz scheer)
(Bild: scheer a moment - moritz scheer)

Freikarten für „Krone“-Leser
Familien aufgepasst! Am 30. Oktober 2026 lädt die „Krone“ gemeinsam mit der Niederösterreichischen Landesausstellung zu einem besonderen Familiennachmittag nach Amstetten-Mauer. Ab 9.30 Uhr erhalten die ersten 100 Familien – maximal zwei Erwachsene und die dazugehörigen Kinder – mit dem Aktionscode „Krone“ kostenfreien Eintritt zur NÖ Landesausstellung „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“. Zusätzlich sorgt der „Heiße Draht“ für Geschicklichkeit und Spaß.

„Krone“-Familientag

Wann: 30. Oktober 2026, ab 9.30 Uhr, solange der Vorrat reicht (max. 16.30 Uhr)
Wo: NÖ Landesausstellung 2026, Amstetten-Mauer

Kostenloser Eintritt für die ersten 100 Familien (ohne Add-Ons) & max. 2 Erwachsene plus dazugehörige Kinder pro Familie – Nur solange der Vorrat reicht!

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