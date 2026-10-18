Numerous stars in attendance
Dream wedding at the ÖSV ski jumpers’ camp
“I do!” Former ski jumper and Olympic medalist Manuel Fettner and Lisa Eder—who will now go by Lisa Fettner—tied the knot this weekend. Numerous Austrian national team members were in attendance at the wedding ceremony.
They did it!
Austria’s top female ski jumper, Lisa Eder, and her partner, Manuel Fettner, got married this weekend in Leogang, the 25-year-old’s hometown.
The 41-year-old hung up his ski jumping skis after last season but now serves as his wife’s coach.
Numerous “Super Eagles” from the national team were also in attendance. Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Tschofenig, and Markus Müller didn’t want to miss the wedding.
The bride, who has stood on the individual World Cup podium 16 times in her ski jumping career—including twice at the very top—will compete under the name Lisa Fettner going forward.
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