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Start der Rückrunde

Klarer Sieg der Austria im Schlager in St. Pölten

Frauenfußball
18.10.2026 16:05
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Frauen der Wiener Austria haben im Titelkampf der Fußball-Bundesliga ein deutliches Statement abgegeben. Zum Start der Rückrunde im Grunddurchgang feierte der Meister bei „Vize“ SKN St. Pölten am Sonntag einen klaren 3:0-(3:0)-Erfolg und zog punktemäßig mit den Wölfinnen gleich.

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Tabellenführerinnen sind einen Zähler vor dem Duo bei einem Spiel mehr aber die Frauen des SK Sturm, die in Altach einen 2:0-(0:0)-Sieg einfuhren.

In St. Pölten sorgten Patricia Pfanner (4.) und Modesta Uka (11.) für einen idealen Start der Wienerinnen, Louise Schöffel (30.) gelang noch vor der Pause ein vorentscheidender Schlag. Die Champions-League-Truppe von Trainer Stefan Kenesei übte damit erfolgreich Revanche für die 0:1-Heimniederlage in der ersten Runde und feierte im neunten Ligaspiel den siebenten Sieg ohne Gegentor.

(Bild: GEPA)

Der SKN gab hingegen zum zweiten Mal in Folge Punkte ab. In der Vorwoche hatte man sich gegen Sturm zuhause mit einem 2:2 zufriedengeben müssen.

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