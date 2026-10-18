Klarer Sieg der Austria im Schlager in St. Pölten

In St. Pölten sorgten Patricia Pfanner (4.) und Modesta Uka (11.) für einen idealen Start der Wienerinnen, Louise Schöffel (30.) gelang noch vor der Pause ein vorentscheidender Schlag. Die Champions-League-Truppe von Trainer Stefan Kenesei übte damit erfolgreich Revanche für die 0:1-Heimniederlage in der ersten Runde und feierte im neunten Ligaspiel den siebenten Sieg ohne Gegentor.