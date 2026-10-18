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Aus Metall etwas Neues schaffen

Niederösterreich
18.10.2026 00:03
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Manuel fertigt Komponenten für Industrieanlagen und schätzt den starken Teamgeist bei der ...
Manuel fertigt Komponenten für Industrieanlagen und schätzt den starken Teamgeist bei der Ausbildung.(Bild: voestalpine AG)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Manuel (19) absolviert seine Ausbildung zum Maschinenbautechniker bei der voestalpine Krems Finaltechnik GmbH und steht im vierten Lehrjahr kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung. In den vergangenen Jahren hat er umfangreiches Wissen über die verschiedensten Maschinen und Anlagen gesammelt.

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Zu Manuels Aufgaben zählen unter anderem die Herstellung von Anlagenteilen, das Montieren von Anlagen sowie Wartungs- und Servicearbeiten. Besonders gut gefällt ihm dabei, dass seine Leistung gleich sichtbar ist: „Man bekommt ein Stück Metall in die Hand, bearbeitet es mit Maschinen und handwerklichem Können und formt daraus etwas Neues. Am Ende sieht man genau, was man geleistet hat.“

Dass ihm die Ausbildung so gut gefällt, hat auch mit dem hohen Praxisbezug zu tun. Vor allem Fächer wie Mathematik kann er im Arbeitsalltag direkt anwenden. „Dadurch versteht man vieles besser als nur im Unterricht“, erzählt der 19-Jährige.

Zitat Icon

Am Ende sieht man genau, was man geleistet hat.

Manuel, 19 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling

Neben den fachlichen Inhalten schätzt Manuel auch das Arbeitsumfeld. Wenn Fragen auftauchen oder Unterstützung benötigt wird, stehen die Ausbildner jederzeit zur Seite. Auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen versteht er sich bestens: „Die Teamarbeit gefällt mir besonders.“

LEHRE BEI DER VOESTALPINE

An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 120 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre

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